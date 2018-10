'Colombia no está sola en manejo de los migrantes venezolanos': Acnur

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Mundo (Acnur) Filippo Grandi, se declaró “impactado”, “conmovido” por el drama de los migrantes que huyen de Venezuela a la crisis en ese país.



En principio no parecería que algo pudiera sorprender a un hombre que vive dedicado a examinar todos los dramas de los refugiados en el mundo. Pero luego visitar la frontera con Venezuela, en Cúcuta, le ocurrió.

Este hombre que prometió convertirse en “embajador” del caso colombiano ante el mundo, recibió a EL TIEMPO, pocos minutos antes de abandonar el país, después de una visita de dos días y de presenciar con sus propios ojos el drama de los migrantes venezolanos.



Relató que una de las cosas que más lo sorprendió, que no ha visto “en ninguna otra parte del mundo, es que miles de personas pasen la frontera, vayan a otro país (a Colombia) a tomar una comida. Una sola comida por día, y regresen”.

Pero también confesó que lo impactó “la solidaridad de los colombianos con los migrantes venezolanos” y “la atención que el gobierno le ha dado a estos hechos”. De hecho felicitó al presidente Iván Duque y a su canciller, Carlos Holmes Trujillo, por la dimensión que le han dado a esta crisis.



Dijo que en su viaje a Cúcuta, el pasado domingo, habló con dos familias colombianas que fueron desplazadas por la violencia, desde el Caquetá, y que recibieron en sus casas a migrantes venezolanos.

Filippo Grandi palpó la difícil situación que viven los migrantes venezolanos en la frontera colombo-venezolana. Foto: AF

“Eso me conmovió, porque esas dos familias me dijeron que acogieron a los venezolanos porque un día vivieron el drama de no tener qué comer, de no tener dónde dormir”.

A Grandi, quien ha visto todos los fenómenos de migración en el mundo, no le queda duda de que Colombia vive hoy una situación “muy grave”.

“Sí, es uno de los casos de refugiados más grandes y graves del mundo”, admitió.



El líder mundial de la ONU para los refugiados cree que aunque el gobierno colombiano maneja la cifra de un millón de migrantes en el territorio, esta puede ser mayor.



El caso de que Colombia sea el mayor receptor de migrantes y al territorio ingresen por muchos puntos, hace pensar que ese número es mayor.



Y aunque es conocedor y estudioso de estos fenómenos, no se atreve a arriesgar una cifra respecto de cuál sea el número de migrantes que vaya a llegar al país. Pero sí asegura que

Crear identidad regional

Grandi, quien en este recorrido por Latinoamérica visita también a Perú, Ecuador y Argentina, aconsejó la creación de una identidad en la región para los migrantes.



Dijo que la creación de una “identidad única” para migrantes, sobre todo en Colombia, Ecuador y Perú, ayudaría a manejar mejor el problema, porque son los países que más población reciben de Venezuela. Eso, a su juicio, les daría a los países y a la comunidad internacional una información más confiable para la atención.

El comisionado de la ONU recorrió el pasado fin de semana algunos sectores de la frontera colombo-venezolana en Cúcuta. Foto: AFP

Por ahora se trabaja en una plataforma conjunta que facilitará la labor, tanto de Acnur como de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en estos países.

A propósito de la región, el canciller Carlos Holmes Trujillo García, ya había anunciado una visita a estos dos países para aunar esfuerzos y coordinar labores entre los principales receptores de migrantes.

El líder de Acnur aseguró que uno de los papeles muy importantes del enviado especial de la ONU para los refugiados a la región, Eduardo Stein, será coordinar el trabajo de la comunidad internacional para atender esta situación.

Le asignó un papel muy especial a la banca multilateral y a la cooperación internacional en el suministro de recursos para atender la crisis.



A su juicio, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), “deben concurrir pronto a facilitar recursos, porque este es un asunto que le compete en primera instancia a la comunidad internacional”.



Y recomendó a estos organismos actuar “con prontitud”, porque a la luz de lo que ha visto en otros lugares con este tipo de problemas, “se han dado casos en que niños refugiados han pasado hasta cuatro o cinco años en albergues, sin ir a la escuela y eso es catastrófico, no solo para ellos, sino para la sociedad, para los país donde viven. ¡Para el mundo!”, exclamó.

Prevenir brotes de xenofobia

Grandi advirtió que hay que actuar también pronto para evitar el estallido de brotes de xenofobia.



Aunque subrayó el nivel de “solidaridad” que pudo observar en la frontera, de los colombianos con las víctimas venezolanas de este desplazamiento, dijo que “hay que tener cuidado porque lo que se ha visto en otras partes del mundo es que a veces ciertas comunidades comienzan a mostrar una actitud hostil con los refugiados cuando no se ven soluciones a la problemática”.



Dijo que tiene información de que en algunos lugares del país se ha escuchado a grupos de colombianos preguntar “¿por qué sí hay para los venezolanos y para mí no?”.

Grandi dijo que no se puede hablar todavía de que haya manifestaciones xenofóbicas, pero sí de cierta “hostilidad”, en algunos casos.



Por eso recomendó al gobierno, a la comunidad internacional “actuar pronto”.

Y culminó con una reflexión: “Yo quiero decirles a los colombianos que no están solos, que no van a estar solos en el manejo de esta situación, que realmente es muy grave”.



