Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y quien compitió contra Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, le pidió al mandatario dejar que avancen las obras del metro de Bogotá. De paso, lo invitó a su ciudad para que conozca el sistema de transporte masivo.

“Lo invito a Medellín y si quiere yo mismo lo acompaño y se da cuenta que ni nos sentimos como animales, ni mucho menos lo somos. Deje que el Metro de Bogotá avance. Es bueno para la gente de Bogotá. Cuando quiera hablamos presidente. Qué bueno que escuchara”, escribió en su cuenta de Twitter el excandidato presidencial.



Gutiérrez le reclamó a Petro por solicitarle al constructor chino una nueva evaluación que determine si es posible cambiar los diseños de la primera línea que se está construyendo para que un trayecto sea subterráneo y no elevado como ya está contratado.



Para Gutiérrez, la solicitud de Petro es “puro capricho y ego” y por su culpa se “jodería el Metro, Bogotá y su gente”.



Petro, por su parte, aseguró que lo que Gutiérrez llamaba capricho y ego, para él era una cuestión de dignidad. Pero el presidente fue más allá y acusó a Fico, que defiende que el Metro de la capital se haga elevado como está establecido, de querer que la gente sea transportada “como animales”.



La alcaldesa Claudia López, por su parte, dijo este miércoles en Blu Radio que la construcción del Metro de Bogotá sigue adelante y no se detendrá, ni siquiera ante la solicitud del presidente, que la misma López defendió y calificó como “genuina y legítima”. Para la alcaldesa, el presidente simplemente solicitó una información que el Distrito le entregará el próximo 8 de enero, pero esto no detendrá las obras que ya avanzan en un 17%.



“El presidente ha pedido una información y una evaluación técnica, financiera y legal, de la posibilidad de 'subterranizar' total o parcialmente el tramo de la avenida Caracas. No lo hace por capricho ni por venganza ni porque en el pasado haya querido hacer un metro subterráneo. De hecho, el presidente renunció a su proyecto. Él sabe que no se puede retomar el proyecto que él hizo como alcalde, que tenemos que respetar el contrato que tenemos vigente”, indicó López.



