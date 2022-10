Las compras que realizó el Departamento Administrativo de Presidencia para dotar las casas privadas del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han generado críticas en distintos sectores.



Lo anterior no solo por los altos costos que suman en total 173.084.200 pesos, sino también por algunos de los objetos que se compraron. Por ejemplo, en la lista que está reportada en el portal Colombia Compra Eficiente aparecen dos plumones de pluma de ganso, cada uno con un costo de 4.079.900 pesos.



Miembros de la oposición y del mismo Gobierno se han sumado a los reparos. "El gobierno Petro aseguró haber recibido la olla raspada; está imponiendo una reforma tributaria que no se necesita; y ahora compra para el uso personal del presidente sábanas y televisores de lujo por más de 70 millones. Absurdo", dijo el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe.



"El mensaje ha sido claro, un gobierno de austeridad. No hay excusas, nada de excesos", trinó la representante del Partido Verde, Katherine Miranda.



La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro agregó: "Nuestro gobierno debe ser austero, eficiente y contundente en resultados. Estoy segura que la "línea de compras" que hoy está en opinión pública obedece a costumbres que no están alineadas con el estilo, propósitos y formas de este gobierno".



El concejal de Bogotá, Diego Cancino, aseguró: "Cada uno puede tener en casa el televisor y las cobijas que quiera, pero si esos televisores y cobijas se pagan con recursos públicos, ¡entonces no se puede! El país votó por el cambio y eso incluía no derrochar recursos; ¡que el DAPRE vigile y cumpla esa promesa!

El sarcasmo vino por cuenta del ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, quien dijo: "Sí hubo cambio, pero de televisores, sábanas y plumones de ganso".



Desde Casa de Nariño justificaron la compra indicando que "los productos adquiridos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) obedecen a necesidades de las cuatro casas de Estado y huéspedes de Presidencia y Vicepresidencia, que, en total, suman 34 habitaciones".



También mencionaron que "luego de una solicitud de la jefe de casas evidenciando necesidades urgentes para el correcto funcionamiento de estas (se recibieron sin sábanas, sin cortinas o sin colchones), la dirección administrativa del Dapre tomó la decisión de adquirir estos productos a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente".



