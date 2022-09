Federico Gutiérrez, excandidato presidencial y opositor al presidente Gustavo Petro, reaccionó en la mañana de este miércoles con dureza a la propuesta de que parte del dinero de los fondos privados deben ir a Colpensiones para aumentar subsidio pensional. "Comienzan las expropiaciones" dijo el exalcalde de Medellín.

Gutiérrez argumentó: "Primeras víctimas son los ahorradores, quienes durante años han ahorrado en un fondo privado de pensión. NO son dineros del Estado, son ahorros particulares. Lo que pretende el gobierno Petro es EXPROPIAR, no tiene otro nombre".



Petro, durante la posesión en la tarde de este martes, en el Palacio de Nariño a los directores de Prosperidad Social, el ICBF, el gerente del Banco Agrario, el Dane, entre otros, abordó el tema.



En medio de este acto, el Presidente de la República reiteró las bases de su reforma pensional que se discutiría el próximo año, junto a otras reformas de fondo como la laboral y a la salud.



El mandatario señaló que el Departamento de Prosperidad Social tiene un billón en recursos para adulto mayor que se distribuyen en los bonos de 80.000 pesos “que no le quitan el hambre a nadie”, por eso dijo que ese dinero debe pasar a Colpensiones, en espera a lograr “que la reforma pensional irradie recursos hacia el programa adulto mayor”, y comentó que se discutirá el año entrante, “ubicando la opción de 100 % de cobertura pensional, por primera vez en la historia”.





POLÍTICA