Fernando Savater, prestigioso filósofo y escritor español, arremetió contra el presidente Gustavo Petro en su más reciente columna de opinión en el diario 'El País', titulada 'Liam'. En el texto, tildó al mandatario colombiano de "averiado rebelde institucional".



(Lea también: ‘El populismo es la democraciade los pobres’: Fernando Savater).

El autor de 'Ética para Amador' se lanzó contra Petro luego de narrar la historia de Liam Morrison, un joven que fue expulsado de su colegio de Massachussets por llevar una camiseta que decía: “Solo hay dos géneros”.

Ante la inseguridad que despertó la prenda en algunos compañeros, el joven, quien se hizo viral en TikTok por contar con gracia su historia, recibió orden directa de dos maestros para quitársela. Sin embargo, decidió oponerse y, como consecuencia, resultó siendo expulsado por la institución. Un acto de "rebeldía" que fue elogiado por Savater.

“Liam repuso que no veía por qué esas cuatro palabras tenían que despertar temor o inseguridad en nadie, que ninguno de sus compañeros se le había quejado (al contrario, algunos le dijeron que querían una camiseta como la suya), y que él nunca había protestado por ninguna campaña LGTBI en la escuela, porque creía que cualquiera —y desde luego él mismo— tenía derecho a expresar sus ideas”, escribió el columnista.



(Siga leyendo: Presidente Petro y representante Carrascal confundieron ‘The Crown’ con la realeza).

Savater catalogó a Morrison como un "rebelde 2.0" y, en contraposición, tildó al presidente Gustavo Petro de "averiado rebelde institucional".

"No se puede ser más provocativamente ignorante en historia, en ecología, en zoolatría, en economía y hasta en los usos de la cortesía diplomática. Con la cantidad de colombianos de talento que uno ha conocido", opinó el escritor español.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Savater es filósofo y escritor de ensayos y novelas. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Luego, añadió: "Dicen que es el primer presidente de izquierdas que ha tenido el país: o sea que a Colombia se le acabó la suerte".



(De interés: Gustavo Petro en alocución: 'Las reformas sociales de este Gobierno no son un capricho').



En su columna de opinión, Savater hizo una fuerte crítica al liderazgo y a la rebeldía, argumentando que a España le sobran mandatarios como Gustavo Petro y le faltan "auténticos" líderes como Liam Morrison.



"En España abundan los Petros y las Petras, cuya diarrea legislativa no sé cómo vamos a sanear. Pero ignoro cuántos Liam tenemos. Temo que falten auténticos rebeldes, sobre todo jóvenes", concluyó.



Fernando Savater es uno de los filósofos y escritores con más prestigio en España. No en vano ha sido catalogado como el Jean-Paul Sartre español y comparado con Salman Rushdie. Entre sus obras más célebres se encuentran 'El valor de educar', 'Ética para amador' y 'Política para amador'.



Tiene a sus espaldas premios como el Sakharov, por su labor en el ámbito de los derechos humanos, pero también el Premio Nacional de Ensayo (1982), el Premio Anagrama, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo (2000) y el Premio Fernando Abril Martorell por “su defensa y difusión de la libertad, la tolerancia y los derechos humanos”.



Esta no es la primera vez que un personaje influyente en la esfera de los derechos humanos tiene un roce con un presidente colombiano. En el 2011, por ejemplo, el ganador del Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel sostuvo un enfrentamiento con el entonces mandatario Álvaro Uribe Vélez.



Esquivel acusó a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares y esto desató un cruce de palabras entre ambos en Twitter. "Para ser Nobel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel resulta bastante incendiario, resentido y 'guerrerista', ¿no?", escribió entonces el líder colombiano.



El enfrentamiento entre Uribe y Esquivel se dio después de que el exsenador Mario Uribe, primo del mandatario, fuese condenado a más de siete años de prisión, en el marco de la investigación que se le hacía por nexos con grupos paramilitares.

Visita del Presidente Gustavo Petro al Congreso de los diputados de España

Más noticias en EL TIEMPO

Tasas de interés y aranceles: las claves de la alocución del presidente Gustavo Petro

‘Matar a mansalva es cobardía’: Petro sobre mayor asesinado en El Tarra

'Médicos no compraron las UCI': Petro respondió a declaraciones del ministro de Salud

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO