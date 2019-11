Fernando Londoño pide a Duque apartarse del cargo

Al presidente Iván Duque se le abrió un nuevo e inesperado frente de batalla en las ultimas horas cuando desde su propia colectividad, el partido Centro Democrático (CD), surgió una durísima sugerencia con el argumento de que él no está al mando de la situación de crisis. Fuego amigo en toda su expresión.

En efecto, el exministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, le pidió a Duque, en la mañana de este martes, hacerse a un lado de sus funciones como Presidente de la República “mientras conversa” con los líderes de la protesta social. ¿Por qué? “Alguien tiene que gobernar”, dijo el que fuera miembro del gabinete del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.



“Para qué presidente si el presidente está conversando y no gobernando”, afirmó en su editorial de su espacio radial La Hora de La verdad. Hoyos argumentó que el presidente Duque “le haría un gran favor al país pidiendo una licencia transitoria” y que entre tanto asuma las funciones la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

“Mientras el presidente conversa que alguien que alguien gobierne, que alguien mande, que alguien dirija las fuerzas militares y de policía que están siendo rebasadas no porque sean ineptas, no porque sean incapaces, sino es que la consigna es dejarse”, añadió.

En La W Radio le preguntaron a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que si no era hora ya de que Duque frenara al núcleo duro del uribismo que le está haciendo más daño, con este tipo de afirmaciones, que la propia oposición, ella explicó que no podía hacer “análisis político”.



Sin embargo, sí aclaró que el Presidente está al mando de la situación y que no ha descansado un segundo porque su intención es sacar adelante toda la agenda del gobierno.



Precisamente, en las últimas horas, Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y articulador de la conversación, fue enfático al afirmar: “El Gobierno no se va a paralizar, es un gobierno actuante, que tiene un Plan de Desarrollo, que tiene unos programas, unas prioridades”.EL TIEMPO había informado de este germen de inconformidad que surge en el sector más radical del uribismo que no ve con buenos ojos lo que está sucediendo.

En su edición dominical, este diario contó que Duque tiene además otro frente que dificulta su margen de maniobra para poder salir satisfactoriamente de esta situación. Y es la rebeldía que cada vez se hace más visible en el Centro Democrático, su partido político, con el que ganó la presidencia.



“Nosotros ganamos las elecciones, la gente votó por nuestras propuestas; eso es lo que debe hacer el Presidente”, dijo un congresista de esta colectividad que prefirió mantener su nombre en reserva.



Asimismo, tras los resultados de las elecciones locales del domingo 27 de octubre, esta ala radical del uribismo puso los ojos en el presidente Iván Duque a la hora de hacer el diagnóstico de la derrota del Centro Democrático.



En ese momento, fue también Londoño Hoyos que calificó lo sucedido como una “derrota majestuosa”, “imponente”, “gigantesca” y “catastrófica para el Gobierno”.



Sin mencionar al presidente Iván Duque, sentenció: “Elegimos presidente, pero no tenemos Gobierno”.



Para Londoño las razones de que los colombianos hayan ido a las urnas a depositar su voto por candidatos distintos a los del Centro Democrático pasan porque “están descontentos” e “insatisfechos”.



Una realidad que, dice él, contrasta con la ficción creada en el sentido de que las cosas marchan mejor cuando “no hay región en el país que le esté yendo bien”.



En una línea similar se manifestó Ernesto Yamhure, también escudero de Uribe, quien señaló en su cuenta de Twitter: “Hay que decirlo con todas sus letras: la debacle electoral de hoy es una dolorosa cuenta de cobro al gobierno del presidente Duque. Es hora de hacer una reflexión e introducir cambios necesarios. Hoy, la izquierda tiene en su bolsillo la cuota inicial de la victoria en 2022”.



