Este jueves, Daniel Arenas Gamboa, presidente de la entidad, convocó a una asamblea extraordinaria virtual, programada para el 13 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana.

En dicha reunión se tratará el informe de la junta directiva, al igual que la aprobación de los estados financieros de 2020 y la elección y definición de honorarios del Revisor Fiscal, entre otros temas.

Convocatoria Asamblea Extraordinaria Fenalper.https://t.co/YzT7EtdF6z pic.twitter.com/DHqeT8NzSg — Federación Nacional de Personerías de Colombia (@FenalperCo) December 2, 2021

En una misiva enviada por el actual revisor fiscal, con fecha del 29 de octubre de 2021, asegura que “los estados financieros individuales de la Fenalper, no presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales su situación financiera” en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2020-2019.



“Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores no se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General”, afirma el revisor fiscal.



Agrega que no recibió "el informe de gestión correspondiente a los años 2019 y 2020, por lo cual me abstengo de pronunciarme al respecto”, dice. Y opina que, por las razones anteriores, los estados financieros auditados por los años 2019 y 2020 “no pueden ser aprobados por la asamblea general de Fenalper”.



Muñoz también explica en el texto que, a partir del 2019, año en el que Jesualdo Arzuaga Ramírez, asumió como director ejecutivo de la Federación, “se han presentado problemas en la generación y presentación de los estados financieros de la entidad, por el continuo cambio de contador de la institución”. En el 2019, Fenalper cambió de contador en tres oportunidades.



Los estados financieros correspondientes a 2020-2019 se presentaron a la Asamblea General del 28 y 29 de octubre de 2021 en Bucaramanga, los cuales no fueron aprobados por la Asamblea debido al concepto negativo del revisor fiscal.



Luego de esto, se citó a una junta directiva para el 29 y 30 de noviembre “para entender por qué razón un revisor fiscal, que en teoría debe dar fe de los estados financieros de una organización, plasma con su firma y con su revisión, previamente, acordando que los mismos (estados financieros) están acordes a la ley. Y luego en la asamblea se para y dice que no, entonces eso es lo que nosotros no entendemos”, expresa Arzuaga Ramírez, actual director ejecutivo de Fenalper.



Como este medio lo pudo comprobar, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020-2019, están firmados por el revisor fiscal Luis Eduardo Muñoz; por la contadora pública Rosalba Capacho y por el representante legal, Jesualdo Arzuaga.



“El señor (Luis Eduardo Muñoz) habla de una serie de requerimientos, pero no aporta ni un solo requerimiento ni a la contadora, ni al director ejecutivo de la Federación, frente a cualquier tipo de anomalías que él está denunciando”, afirma Arzuaga.



El revisor fiscal Muñoz explica que su firma de debe a que le entregaron solamente un balance de los estados financieros, el cual firmó. Sin embargo, luego solicitó unos anexos con más detalles y "no coincidían con las cifras que estaban en el balance", afirma. También asegura que desde el 2019 ha solicitado documentos que no se le han brindado e hizo requerimientos al señor Arzuaga "y nunca le gustó".



