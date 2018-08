Fenalco dice que propuesta para subir mínimo 'requiere ser estudiada'

Luego de que el senador Álvaro Uribe presentara ante el Congreso un proyecto de ley mediante el cual se pretende darle facultades al presidente Iván Duque para que por una única vez pueda ordenar un aumento del salario mínimo mediante decreto, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) se pronunció y señaló que la propuesta "requiere ser estudiada por todos los actores económicos para precisar su alcance"

“Este proyecto da facultades extraordinarias al Presidente de la República para decretar el aumento extraordinario del salario mínimo, con algunas precaucaciones”, dijo Uribe al radicar la iniciativa en la secretaría del Senado este miércoles.

En ese sentido explicó que dentro de las facultades se establece que el presidente pueda definir, si lo estima, que durante los meses iniciales ese pago no entre a la corriente monetaria por el riesgo inflacionario, sino que se deposite en cuentas de cesantías de los trabajadores, que después lo podrán desembolsar. Es decir, será como un ahorro.



Tras el anuncio del expresidente Uribe, el presidente encargado de Fenalco, Alejandro Marún, dijo que la propuesta era audaz, novedosa e interesante, y también que "los Gremios empresariales, tanto los que tienen voz y voto en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, como los demás que integran el Consejo Gremial Nacional, debemos examinar en detalle las posibles consecuencias de una medida de tanta trascendencia".



Fenalco también solicitó al Consejo Gremial Nacional convocar a una reunión "de carácter extraordinario a la mayor brevedad" para estudiar el tema y, "si es posible", construir una posición de consenso entre los empresarios sobre el proyecto de ley.



El gremio de comerciantes también recordó que "la costumbre--más no la ley--, desde que rige la Constitución de 1991, ha sido la de acordar el reajuste en el salario mínimo en el mes de diciembre para que entre a regir el 1 de enero, y en caso de que las Centrales de Trabajadores y los Empresarios no lleguen a un acuerdo, el Gobierno Nacional lo fija por decreto".



Y añadió: "las veces en que en el pasado el gobierno incrementó la remuneración básica en un momento diferente al primero de enero, ha sido cuando la inflación se desbordó, como fue el caso de 1977. Cabe agregar que en la presente coyuntura la inflación no es motivo de preocupación para las autoridades económicas y para los consumidores, por cuanto se encuentra controlada".



