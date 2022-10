Durante las pasadas elecciones presidenciales, el antagonismo se hizo notorio entre el excandidato Federico Gutiérrez y el actual presidente Gustavo Petro. Las discusiones evidenciaban posiciones contrarias sobre el manejo económico y esto encaminó diversos debates que hoy se reavivan.



Después de perder en los comicios, el exalcalde de Medellín expresó su interés por hacer oposición al Gobierno, y ahora, cumplidos dos meses de la nueva Administración nacional, Gutiérrez aseveró que el 'enemigo interno' de Colombia es el mismo presidente Petro.

Este domingo, Gutiérrez publicó una columna de opinión en la revista Semana, en la que se refirió sobre diversos temas que le preocupan, como la posible caída del crecimiento económico de Colombia y la inflación mundial. Este argumentó que algunos entes como el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que para 2023 el crecimiento no sea superior al 2,2 por ciento.



"El Banco de la República es mucho más pesimista y cree que el crecimiento en 2023 será cercano a 0,7 por ciento", dijo.



A renglón seguido hizo serias críticas al gobierno Petro y también a algunos de los proyectos que presentó ante el Congreso, como la reforma tributaria, que superó su primer debate y continua en curso con mensaje de urgencia. "(...). Lo aprobado paralizará al sector productivo, aumentará el desempleo y la inflación y, por tanto, reducirá el ingreso de los hogares y el bienestar de las familias", dijo Gutiérrez en la columna de opinión.



También señaló que con la desestimulación de la explotación minero-energética "reducirán las regalías, el ahorro nacional y la inversión regional, y, con ellas, la creación de empleo e ingreso de los hogares". Sobre esto, hay que decir que la misma ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, confirmó que el Gobierno Nacional no firmará nuevos contratos de exploración.

Por lo que en esa medida, Gutiérrez hizo mención del concepto de “enemigo interno”, para cuestionar la contraposición que hay en el Gobierno. El excandidato cuestionó: "¿se refiere al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien ha tenido que actuar como muro de contención ante tantas barbaridades que han anunciado algunos de sus compañeros y compañeras de gabinete?".



Y agregó: "(...) Lo único que queda por concluir, entonces, es que las condiciones para la anunciada recesión ya están dadas y que el Gobierno Petro ha hecho hasta lo imposible para que Colombia sea el más destacado de los países en esa materia. Todos, sin excepción, vamos a sentir el impacto negativo del “enemigo interno”, que no es otro que el mismo Petro".



Así, 'Fico' Gutiérrez —como se hizo conocido en las pasadas elecciones presidenciales— consideró que el gobierno Petro ya ha tomado decisiones con las que "ha incumplido promesas de campaña" que están generando efectos negativos en la economía nacional. También dijo que Petro ha controvertido las decisiones del Banco de la República para contener la inflación y esto ha producido, según él, una perdida de credibilidad de la gestión fiscal.



"La tormenta perfecta se configura con los llamados del presidente a incumplir la regla fiscal, a suspender contratos de exploración, a controlar capitales y a controvertir las medidas del Banco de la República para contener la inflación", puntualizó el excandidato para el medio citado.