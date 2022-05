Entre arengas y banderas ondeantes, los simpatizantes, líderes de campaña y aliados políticos de Federico Gutiérrez daban inicio a la lectura de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los primeros tres boletines lo daban ganador, lo que caldeó aún más los ánimos entre los asistentes al Cubo Colsubsidio, en Bogotá, donde se congregó la campaña del candidato para seguir el preconteo.



Minutos antes de la celebración de los primeros resultados, Andrés Tobón, director nacional de asuntos electorales de la campaña de Gutiérrez, denunció públicamente irregularidades puestas en conocimiento por los testigos, entre ellos 11 casos de suplantación, 17 de compra de votos y 26 de incidencia de los jurados a favor de su principal contrincante, Gustavo Petro. Según Tobón, fueron interpuestas las respectivas denuncias ante los organismos de control y los incidentes no afectaban en absoluto el acatamiento de los resultados.



A partir del boletín número cuatro las cartas se voltearon y tomó la delantera el candidato del Pacto Histórico. La situación mermó la emoción inicial, sin restar el interés minucioso con el que los seguidores del exalcalde de Medellín seguían los porcentajes y hacían cuentas calculando la diferencia con Petro.

Sede de campaña de Federico Gutiérrez en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

No obstante, el panorama pasó de castaño a oscuro en la lectura del boletín número seis, que correspondía al 16 por ciento de las mesas escrutadas, momento en que se anunció el ascenso de Rodolfo Hernández al segundo lugar, aumentando mucho más la tensión y confirmando uno de los mayores temores de la campaña de Gutiérrez: que el ingeniero, quien le pisaba los talones en las últimas encuestas, repuntara.



Esta tendencia se mantuvo boletín tras boletín, lo que alejaba la posibilidad de que el candidato del Equipo por Colombia, que contaba con el respaldo del Centro Democrático, el Partido Liberal y el Conservador, se colara en la segunda vuelta y, aún más, fuera el próximo presidente.



La estocada final se dio tras el boletín número 14, cuando se conoció el resultado definitivo: Rodolfo Hernández disputará la segunda vuelta con Gustavo Petro, dejando por fuera de la contienda a quien era el segundo en la intención de voto. Inmediatamente, expresiones de asombro y tristeza, incluso una que otra lágrima se dibujaron en el rostro de los asistentes, algunos aún con propaganda de Fico presidente en gorras y camisetas.

Simpatizantes de Federico Gutiérrez, en la sede de campaña del candidato, escuchan los resultados de la Registraduría hoy 29 de mayo del 2022. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Sobre las siete de la noche, casi dos horas después de que se definiera quienes pasaban a segunda vuelta, Federico arribó al lugar de encuentro para pronunciar su discurso, en el cual anunció su apoyo a Rodolfo Hernández.



De forma vehemente, y en medio de los vítores y aplausos de sus simpatizantes, el excandidato presidencial dijo que el candidato del Pacto Histórico "no le conviene a Colombia y es un peligro para la democracia", razón por la que respaldó al exalcalde de Bucaramanga.



Entre los asistentes se escuchaba "Ahora tenemos que apoyar a Rodolfo", "Todos menos Petro", premisas que reafirmó Federico con sus palabras, que fueron apoyadas con gran emotividad.



Gutiérrez y su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara, quien lo acompañó durante el discurso, enfatizaron que no se han comunicado con Rodolfo Hernández y no esperan ser parte de su gobierno, sino que su posición parte del propósito común de “cuidar la democracia, no ser indiferentes y unir al país”.



Una vez apagó el micrófono, el excandidato presidencial salió del lugar seguido por su esposa, Margarita Gómez, sin responder preguntas de los medios de comunicación, pero sí saludando y agradeciendo a todos los presentes.

Sara Valentina Quevedo

REDACCIÓN EL TIEMPO