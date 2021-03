Drama de familia varada en Brasil que no obtiene respuesta de Gobierno

Desde noviembre del año pasado la esposa y la hija de cuatro años de Andrés García llegaron a Brasil para pasar festividades allí. Un mes después llegó él a ese país con el objetivo de compartir con su familia en vacaciones y luego retornar a Colombia.



Sin embargo, ellos no contaban con que el Gobierno anunciara el 27 de enero de 2021 que dos días después suspenderían los vuelos desde y hacia Brasil por la variante brasileña del Sars-CoV-2.



"Nosotros inicialmente volvíamos por temas académicos de mi esposa el 7 de febrero, pero el 27 de enero el Presidente, junto con el Ministro de Salud, dijeron que cerraban la frontera el viernes. Eso quería decir que nos dieron menos de un día, por la hora de Brasil, para poder prepararnos", le cuenta García a este diario.



Asimismo, agrega que "no es posible que nos avisen un miércoles a las 6 de la tarde y que ya el viernes ya nadie pueda entrar. No tuvimos tiempo para organizar un vuelo de regreso y eso nos trajo muchas consecuencias".



Así fue el anuncio que hizo el residente Iván Duque en aquel entonces: "Como medida preventiva, y por un periodo de 30 días, donde se hacen todas las observaciones, se toma la medida de restricción de vuelos de Colombia hacia Brasil o de Brasil hacia Colombia".



En ese momento, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que había algunas excepciones para que los viajeros provenientes de ese país pudieran ingresar al país: los viajeros que, por diferencia de horario, ya hayan sido citados a la terminal, antes de la entrada en vigencia de la medida; los extranjeros que cuenten con visa de migrante; los colombianos y extranjeros que cuenten con residencia permanente en Colombia, que sean autorizados a tomar vuelos humanitarios; la tripulación de las aeronaves y los vuelos de carga y Estado.



Por ese motivo, el padre de familia señala que, como el Gobierno anunció que la medida era por 30 días, él trabajó remotamente desde allá, pero, antes de que se culminara ese tiempo, compraron tiquetes para el 1 de marzo, pero "el 25 de febrero Avianca nos mandó un correo diciendo que cancelaba la reserva", pues aseguraba que la medida era indefinida.



En ese momento, señala, se dieron cuenta que el Gobierno les mintió, pues habían dicho que el cierre era por 30 días, "pero eso no era verdad", sentenció.

Con ese panorama decidieron volver a ponerse en contacto con el consulado, pero, les dijeron que no tenían información. "Ellos dicen que no tienen ninguna información del Gobierno, que no les dicen si hay vuelos humanitarios".



Sin embargo, el consulado les dijo que dieran sus datos para hacer una base de datos con las personas que necesitan ser repatriadas, que, según él, son más de 150 colombianos.



"Hicimos eso y el ministro de Salud dijo en una emisora que hasta el 31 de marzo se iban a restringir los vuelos. Entonces nosotros teníamos una expectativa, pero el Gobierno no nos da una fecha clara ni nos da vuelos", sentenció.



El colombiano señala que en ese país no tiene seguro médico, "si nos da covid, aquí la gente se está muriendo en los hospitales porque está colapsado. Además, mi hija ya tiene que volver al jardín y no puede estudiar acá", dice en medio de su desesperación.



En nombre de varias familias varadas, García le pide al Gobierno dar claridad de fechas de retorno de los vuelos y tramitar un vuelo humanitario para retornar al país.



Frente a este asunto, este miércoles el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió una tutela presentada por un grupo de colombianos que se quedaron varados.



Con esto, le ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores que informe en un término de dos días qué medidas ha tomado la embajada o consulado de Colombia en Sao Paulo, la Cancillería, la Aeronáutica Civil y la Presidencia de la República, para proteger los derechos fundamentales de los connacionales que no han logrado una repatriación.



Ante ello, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se pronunció y advirtió que este miércoles fueron notificados de dos acciones de tutela por ciudadanos varados en el país vecino.



"Procederemos a analizar esa tutela que fue admitida por el juzgado, la analizaremos y acataremos las decisiones judiciales, como siempre lo hacemos", sentenció.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

