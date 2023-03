Tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro a la revista Cambio en las que habló sobre su rol en la vida de Nicolás Petro Burgos, su hijo mayor, y aseguró que estuvo ausente durante su crianza, la familia materna del hoy diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico -y quien es señalado de posibles hechos de corrupción por recibir presuntamente dineros ilegales e incurrir en tráfico de influencias- defendió la educación que recibió en casa de los Burgos Burgos.



Petro está diciendo la verdad, no crió a su hijo. Pero ojo, eso no quiere decir que fue mal criado. FACEBOOK

El presidente señaló que estuvo ausente durante la niñez del menor y que por eso no aportó en su crianza ni en su formación de valores. "Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad", dijo el presidente.



Si bien no se conocen declaraciones por parte Katia Burgos, madre de Nicolás Petro, integrantes de la familia materna le salieron al paso a las declaraciones y expresaron su indignación por las palabras del presidente.



“Petro está diciendo la verdad, no crió a su hijo. Pero ojo, eso no quiere decir que fue mal criado. Todo lo contrario fue MUY BIEN CRIADO Y CON MUCHO ESFUERZO por sus abuelos maternos y su mamá. Y no creo que el señor presidente se atreva a decir lo contrario (sic)”, señaló Adriana Burgos Mendoza, prima de Nicolás Petro, en su cuenta de Twitter.



Burgos Mendoza hace referencia a Luis Burgos Brun y Femina Burgos Perdomo, abuelos maternos de Nicolás Petro.

Estimado @EspinosaRadio creo que no tienes ni idea que significaba la tortura, la cárcel y la clandestinidad en los años setenta y ochenta. Si, muchod y muchas partimos sin nuestros hijos para que no los mataran. https://t.co/tqLzg0F8xy — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2023

Sobre la influencia que pudo haber tenido Petro en los actos de los que se le acusa al diputado, Burgos también fue tajante: “Mal haría yo en decir eso. Sería una ligereza. Pero personalmente opino que si como padre él era su referente político debía guiarlo y atajarlo si veía que hacía algo indebido. Creo que es lo que cualquier padre haría”.



Finalmente, escribió que los Burgos son una familia honorable y que “cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos”.



“Fue un padre ausente. Como lo quiere ser ahora porque le conviene”, concluyó la mujer.

¿Qué dijo Petro este lunes?

El jefe de Estado, a primera hora de este lunes, volvió a referirse al tema en sus redes sociales. En su cuenta de Twitter, aseguró: "Sí, muchos y muchas partimos sin nuestros hijos para que no los mataran".



Después agregó: "Se han pasado años llamándome guerrillero por mi militancia en el M-19, pues bien, esa militancia me impedía hacer lo que cualquier persona. No usaba mi nombre, ni mi cédula, aún amando, no podía conformar pareja, no podía criar a menos de exponer la vida de quienes amaba (sic)".



El jefe de Estado dijo que eso era "la clandestinidad" y cuestionó que tal vez eso no es comprensible hoy. "Es muy difícil hoy entender porque puede haber sacrificio personal por las ideas y las ansias de cambiar las cosas. Pero así éramos, y así sigo siendo", concluyó.



En su serie de trinos, el Presidente aseguró que, como jefe de Estado, pide que se investigue y se determinen las responsabilidades "respetando cualquier conclusión de la justicia". Por otro lado, dijo que como padre confía "en que (Nicolás Petro) pueda demostrar su inocencia. Mientras, vivo con dolor esta situación como cualquier padre".



Petro manifestó que no hará más declaraciones al respecto y concluyó asegurando que "nadie ha dicho que no haya responsabilidades políticas" respecto a la vida política de Petro Burgos, la cual el Presidente ayudó a impulsar.

REDACCIÓN POLÍTICA

