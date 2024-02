Familia Guillermo Cano destaca reconocimiento que hará Estado por crimen del director

Este viernes, 9 de febrero, día del periodista, el Estado colombiano hará un reconocimiento público por cuenta del homicidio de don Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador que fue asesinado por hombres de Pablo Escobar el 17 de diciembre de 1986.



La familia del periodista destacó que el Estado colombiano reconocerá su responsabilidad y omisiones por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acto de reconocimiento será liderado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y será llevado a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.



Se espera que el Estado haga un reconocimiento de que incumplió su responsabilidad de garantizar el derecho a la vida. Asimismo, tendrá que aceptar que hubo incumplimientos en el deber de procesar a los responsables y de proteger a las víctimas.



El reconocimiento, como informó la familia Cano vendrá acompañado de un compromiso de que la Fiscalía seguirá con las investigaciones para aclarar el asesinato, la realización de un documental sobre “la violencia que sufrió El Espectador y sus periodistas” y dar las posibles reparaciones a la familia en el contexto de la ley 288 de 1996.



“En caso de darse dicha reparación, por decisión de la familia de Guillermo Cano, será destinada única y exclusivamente a la financiación del Premio Mundial de Periodismo Unesco-Guillermo Cano”, aclaró la familia.



A esto añadieron los familiares: “Este reconocimiento marca un punto crucial en la historia del director de El Espectador asesinado el 17 de diciembre de 1986, así como en la lucha por quienes siguieron adelante y fueron blanco de amenazas, exilios y asesinatos. Hoy, más que nunca, el legado de don Guillermo Cano está presente como símbolo de libertad y verdad”.



Al final del comunicado, la familia, liderada por la viuda, Ana María Busquets de Cano, expresó su satisfacción ante la aceptación pública por parte del Estado de las responsabilidades en el crimen y en las deficiencias que hubo en la investigación posterior. Sin embargo, hicieron la salvedad de que esto no puede significar el cierre del proceso.



“Más bien es el paso inicial para devolverles a las familias de tantos periodistas, de tantos magistrados, de tantos jueces, de tantos militares, de tantos colombianos, en fin, la merecida memoria de sus seres queridos. Seguimos soñando, como Don Guillermo Cano Isaza, en una Colombia con Mayúsculas”, declaró la familia ante el acto de reconocimiento que se llevará a cabo este viernes.

El caso de don Guillermo Cano en la CIDH

No son solo los 38 años del crimen sin la condena de los mayores responsables, también ha sido un difícil camino para el reconocimiento del crimen de don Guillermo Cano ante la CIDH. En febrero de 1997 el caso es llevado a la Comisión Interamericana por la Sociedad interamericana de Prensa y la familia Cano.



Un mes después se abrió oficialmente el caso, pero entre 1998 y 2000 el Estado colombiano se mantuvo en que el caso no podía ser asumido por dicha instancia y que incluso la violencia que sufrió El Espectador no podía sumarse al homicidio de su director.

En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado colombiano responsable de incumplir sus deber de preservar el derecho a la vida de Guillermo Cano Isaza y de la judicialización de los responsables. Asimismo, el caso se sumó a otro proceso. A pesar de la determinación, la CIDH duró 17 años sin hacer seguimiento a las recomendaciones hechas.



Nunca se atendió el pedido de la familia Cano para que se revisara el informe y se tomaran otras determinaciones al respecto. En 2016 la FLIP solicitó ante la CIDH que se reabriera el caso para tener un informa más detallado, pero la CIDH se negó. Solo hasta este 2024, 23 años de la determinación inicial, el Estado colombiano hará el reconocimiento de sus responsabilidades en el crimen de Guillermo Cano Isaza.