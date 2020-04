Duque no ha dicho que después del 11 de mayo no habrá más cuarentena

Con el Decreto 593 de 2020, el Gobierno oficializó la extensión del aislamiento nacional obligatorio, que va hasta el 11 de mayo y contempla 41 excepciones para salir, incluido los sectores de la industria manufacturera y la construcción, que deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y los procedimientos que dispongan las autoridades locales.

Este jueves, la Presidencia dio a conocer una información falsa que está circulando por redes sociales.



(Le puede interesar: Once claves del decreto que extiende la cuarentena nacional)



El mensaje falso dice que "Colombia debe alistarse para enfrentar la pandemia sin cuarentena, así lo aseguró el presidente Iván Duque en una conferencia con los alcaldes del país, Duque advirtió a los burgomaestres que deben alistarse para enfrentar la pandemia del coronavirus sin cuarentena".

No hay información sobre la terminación del aislamiento de manera definitiva el 11 de mayo FACEBOOK

TWITTER

En ese mismo mensaje, que no es verídico, dice que "después del 11 de mayo se activarán casi todas las actividades laborales, pero no las de tipo social, relacionadas con entretenimiento y diversión de sectores públicos".



Tampoco es cierto lo que señala el mensaje en cuanto a que el Presidente aseguró que "debemos alistarnos porque por lo menos el 50 % de la población va a tener coronavirus".



(Lea: Once preguntas claves sobre la extensión de la cuarentena nacional)



Ante esto, la Casa de Nariño advirtió que "no hay información sobre la terminación del aislamiento de manera definitiva el 11 de mayo. Seguiremos trabajando para tomar las medidas pertinentes según la valoración de los expertos y la disminución de las cifras de contagio".



Además, hizo un llamado a no compartir esos mensajes falsos a través de redes sociales, ni información que no esté confirmada.

Esta es la cadena falsa que está circulando. Foto: Redes sociales

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET