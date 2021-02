¡Falso! Vicepresidenta no habló sobre efectos secundarios de la vacuna

Es falso que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se haya pronunciado sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Y, a pesar de que esta frase fue publicada con un aspecto muy parecido a las plantillas oficiales de EL TIEMPO, tampoco es cierto que este medio de comunicación haya publicado dicha información.

Personas inescrupulosas se han apoderado en varias ocasiones de nuestros recursos gráficos para, malintencionadamente, hacer creer a las audiencias que estas noticias falsas vienen de una fuente ‘confiable’.



Vea acá 10 mentiras que no hay que creer sobre las vacunas para covid-19



La Vicepresidenta no dijo que la vacuna de Pfizer produce fiebre entre 8 y 12 días, ni que luego de mejorar se puede dejar de usar el tapabocas. Esto es falso.



En las redes sociales de la Vicepresidenta no hay registro alguno de que se haya pronunciado en ese sentido, más allá de referirse al inicio del Plan Nacional de Vacunación en el país, tras la llegada de cincuenta mil biológicos este lunes. Incluso, Ramírez ha sido enfática en decir que “la pandemia no ha terminado”.



Lea aquí: La moringa y otros remedios populares que no sirven contra el covid-19



“¡La pandemia no ha terminado! Iniciamos el Plan Nacional de Vacunación, una nueva etapa marcada por la esperanza, la reactivación económica y la recuperación de empleos con responsabilidad y autocuidado. Lograremos 1 millón de personas inmunizadas en el primer mes”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.



Las autoridades sanitarias a nivel mundial han recalcado que a pesar de la efectividad de las vacunas y el gradual desescalamiento de la pandemia, es necesario el uso permanente de tapabocas.



Adicionalmente, frente a los efectos secundarios de la vacuna, se desconoce que la fiebre o cualquier otro síntoma asociado se produzca de manera generalizada.



EL TIEMPO.COM