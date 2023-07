Esta semana el país celebró lo que varios sectores calificaron como el mayor triunfo internacional y diplomático de Colombia en los últimos años.



El jueves, la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Colombia y negó tres pretensiones de Nicaragua que se centraban en su petición de extender su mar más allá de las 200 millas náuticas contadas a partir de su línea base.



La coagente Carolina Olarte, doctora en derecho y embajadora en Países Bajos, en diálogo con este diario, expuso que la clave para tener un triunfo redondo en este caso fue la “clara existencia de una política de Estado que defendió los derechos soberanos de Colombia mediante argumentos jurídicos contundentes que convencieron en su totalidad a la Corte”.



Porque fueron varios los gobiernos que enfrentaron distintas etapas de este proceso que se inició con una demanda de Nicaragua instaurada en el 2001 y luego otras dos en el 2013, una de estas, alegando la extensión.



Durante los periodos de los expresidentes Santos y Duque, el equipo de defensa se encargó de armar la estrategia y dejar lista la etapa escrita. El nuevo equipo, formado en octubre del año pasado y encabezado por Eduardo Valencia-Ospina, exsecretario de la CIJ y quien fue además uno de los abogados del anterior grupo de defensa, se encargó de adelantar la parte oral en las audiencias del 5 al 9 de diciembre del año pasado.



Analistas y expertos coinciden en que una parte central del éxito fue no transformar la estrategia a pesar de los cambios de Gobierno.



“Esto es un hijo de 10 años de trabajo y esfuerzo. En medio de un ambiente político complicado y un gran cuestionamiento, porque decían que no éramos internacionalistas, logramos sacar (el proceso) adelante y demostramos que los argumentos eran sólidos y plenamente ajustados al derecho internacional”, reconoce en diálogo con EL TIEMPO el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, exagente del caso.



Para Cepeda, el equipo jurídico integrado por Eduardo Valencia Ospina, Elizabeth Taylor Jay y Carolina Olarte, entre otros, fue una de las claves del triunfo colombiano

El decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Carlos Arévalo, complementa en este sentido que “todos los agentes de Colombia han sido personas que han representado con dignidad los argumentos a favor y en todos los fallos hubo elementos para ganar como ganamos. Este fallo, además, reivindica los logros que tuvo cada equipo de defensa”.



Resalta, igualmente, la diversidad y composición de la defensa y califica como un acierto el nombramiento de Valencia-Ospina y de Olarte. “Es la primera vez que teníamos a dos figuras tan potentes en el derecho internacional, que realmente han dedicado su vida al estudio de la práctica del derecho internacional. Son personas que pueden hablar de aspectos técnicos con la Corte y eso nos dio una ventaja”, agrega el decano.



También resalta el nombramiento de la viceministra Elizabeth Taylor, quien fue además la primera mujer en representar a la comunidad raizal. Esta población también tuvo participación en el equipo desde un inicio, así como también lo tuvo la Armada Nacional.



En total, el equipo lo conformaron el agente Valencia-Ospina, las coagentes Olarte y Taylor, el asesor Gabriel Cifuentes, el coordinador especial Andrés Villegas y los cinco abogados internacionales Michael Reisman, Rodman Bundy, Jean-Marc Thouvenin, Laurence Boisson y sir Michael Wood (Reino Unido).



Los argumentos claves

El excoagente y expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, en entrevista con EL TIEMPO, expone que lo más importante en este caso fue darles la vuelta a las pretensiones de Nicaragua a través de un argumento jurídico.



Cepeda expone que entrar a discutir una nueva delimitación era muy arriesgado para el país. “Lo mejor era hacer una controversia jurídica sobre dos premisas”, dice.



La primera era definir si la plataforma continental extendida forma parte del derecho consuetudinario –normas que no están escritas pero que los países adoptan–, ya que Colombia no hace parte de la Convención del Derecho del Mar y Nicaragua sí.



La segunda se enfocaba en establecer si la plataforma extendida puede invadir la zona económica de otro país. “A eso le hicimos mucho énfasis, y abogados prestigiosos trabajaron con el equipo que habíamos construido (...). Por fortuna, la Corte tomó ese camino”, asegura Cepeda.



Y es que la primera parte de la contramemoria, presentada por Colombia el 28 de septiembre de 2017, se centró en estos aspectos jurídicos y en definir el derecho aplicable para este caso.

Las pretensiones de Nicaragua sobre el mar Caribe.

La agente Olarte agrega que el equipo de defensa demostró que la “reiterada y copiosa” práctica aceptada por los Estados indicaba que no existía, en el marco de la costumbre, una base legal para sustentar las pretensiones de Nicaragua.



La Corte escuchó a Colombia y el año pasado citó a audiencias orales para que cada país argumentara su respuesta en dos preguntas puntuales enfocadas en esas dos premisas que planteó el país. Cuando anunció la fecha de la lectura del fallo, fue clara en decir que “en las circunstancias del caso, antes de proceder a cualquier consideración de cuestiones técnicas y científicas” en relación con la delimitación que pedía Nicaragua, era “necesario decidir sobre ciertas cuestiones de derecho”.



Y así fue. En el fallo que se leyó el jueves, la presidenta del alto tribunal, Joan Donoghue, sentenció que “bajo la ley internacional, Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental extendida dentro de las 200 millas náuticas de la línea de base de la costa continental de Colombia. No se debe delimitar un área de titulación superpuesta (a la de otro Estado)”.



También rechazó la intención nicaragüense de desconocer la ubicación en el Caribe del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como referente del derecho de 200 millas náuticas de zona económica exclusiva para Colombia.



La decisión de la Corte a favor del país entonces, explica Olarte, protege “de manera contundente la soberanía de las áreas marinas desde la masa continental y el territorio insular”.

Una década de acciones

Ahora bien, es clave mencionar que el fallo es, además, un resultado de varias medidas adicionales que impulsó Colombia en años pasados para sentar las bases de la estrategia que ganó.



La excanciller María Ángela Holguín, quien recibió el caso en el 2010, expone que Colombia empezó a tomar acciones después de esa decisión, porque se preveía que el país centroamericano volvería a tomar acciones jurídicas.



Delegación de Nicaragua en Corte de la Haya escuchando el fallo sobre el litigio con Colombia.

Además de armar el equipo con expertos de alto nivel, cuenta que “la primera decisión fue retirarnos del Pacto de Bogotá (que reconoce la jurisdicción de la CIJ), apenas unos días después del fallo de la Corte para neutralizar nuevas demandas futuras contra Colombia que pusieran en riesgo nuestra soberanía y derechos soberanos. No obstante, éramos conscientes de que Nicaragua intentaría nuevas acciones animada por su tradicional política expansionista en el Caribe”, señala. Eso efectivamente pasó en el 2013. Por eso se emprendieron otras acciones. Por ejemplo, se expidió el Decreto 1946 de 2013, que, dice la excanciller, ratificó que Colombia tiene una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta Cartagena, “sobre la cual nuestro país tiene y ejerce los derechos soberanos reconocidos por el derecho internacional”.



En el proceso también fueron cruciales los tratados de delimitación marítima con otros países que ya se habían suscrito con Estados del Caribe desde 1970. La Cancillería recopila en total ocho, con países como Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Honduras y Haití.



Pero además hubo acciones unidas. Por ejemplo, mediante una nota conjunta Panamá, Colombia y Costa Rica, el 23 de septiembre de 2013, manifestaron su preocupación por las pretensiones de Nicaragua ante el secretario general de la ONU. Jamaica envió su nota individual el 12 de septiembre de 2013 y hubo otra nota conjunta de Panamá, Colombia y Costa Rica del 5 de febrero de 2014.



Esta suma de esfuerzos, agrega la coagente Olarte, resultó en un fallo que no solo es favorable para Colombia. “La decisión protegió la estabilidad y la adecuada y ordenada administración de los océanos porque evitó una situación que generaría más conflictos”, dice, pues otros Estados podrían empezar a alegar la extensión de sus plataformas así esto afecte el mar de otros países. Pero la Corte ya les cerró la puerta a esas situaciones con el fallo que favoreció a Colombia y que, de paso, sienta un precedente en el derecho internacional.



Leonid Skotnikov, juez ad hoc en litigio Colombia - Nicaragua

Lo que viene para el país tras la victoria en la Corte de Justicia

Si bien la disputa con Nicaragua quedó cerrada en su aspecto jurídico, sigue sin resolverse cómo se cumplirá el fallo del 2012, que aunque reafirmó la soberanía nacional sobre el archipiélago de San Andrés, sí afectó unos 70.000 kilómetros de mar territorial colombiano y “ahora se deben definir las fronteras con el Caribe, que quedaron desdibujadas con el fallo de 2012, y comenzar a retomar la normalidad en San Andrés (...) El tema del diferendo nos ha cortado relación y cercanía con el Caribe y eso es lo que queremos recuperar”, aseguró Harold Bush, politólogo raizal.

Lo único que habría, y puede darse en esta discusión, es que Nicaragua solicite alguno de los recursos, aunque recordemos que aquí no hay apelaciones. Estos son fallos en última y única instancia. FACEBOOK

TWITTER

Para varios analistas, la negociación diplomática de límites es el paso a seguir, pero en este proceso ya no intervendrá La Haya, que ya sentó una posición definitiva e inapelable. “Lo único que habría, y puede darse en esta discusión, es que Nicaragua solicite alguno de los recursos, aunque recordemos que aquí no hay apelaciones. Estos son fallos en última y única instancia”, explicó Carlos Enrique Arévalo, decano de la Facultad de Derecho de la Sabana.



En ese sentido, Colombia ha mantenido su posición de que una modificación de su territorio por el solo fallo del 2012 no es posible, por prohibición constitucional. De esta forma, la única ruta sería la de negociar un nuevo tratado con Managua, acuerdo que en todo caso deberá ser ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional.



Dicha negociación no sería sencilla, pues las relaciones entre Bogotá y Managua pasan por momentos de tensión luego de que en febrero pasado el gobierno de Gustavo Petro condenó el destierro de cientos de presos políticos por parte del régimen de Daniel Ortega.

Daniel Ortega, presidentes de Nicaragua.

Pese a esto, los expertos coinciden en que es imperativo sentarse a dialogar, pues lo que está en juego es el futuro de los habitantes del archipiélago. “Existen asuntos que requieren la cooperación entre los Estados para la garantía de los derechos de los raizales, especialmente en cuanto a los asuntos de pesca, la protección medioambiental y lucha contra la criminalidad transnacional”, recordó Carolina Olarte, coagente de Colombia en el caso.



AURA MARÍA SAAVEDRA ÁLVAREZ

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @AuraSaavedra_