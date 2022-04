El exmagistrado Manuel José Cepeda,coagente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, en la mañana de este jueves se pronunció en torno al fallo por la demanda que nos había interpuesto Nicaragua por la supuesta violación de sus derechos en el mar Caribe.



Cepeda habló con EL TIEMPO sobre los alcances del fallo y las implicaciones que tiene para nuestro país.

¿Qué balance hace del fallo de La Haya?

El balance es muy positivo



¿Por qué lo califica de positivo?

Primero la Corte rechazó la pretensión de Nicaragua de que le ordenara a Colombia reformar su Constitución para que no se invocará la tesis de que se requiere un tratado para cambiar los límites. Nicaragua le pidió la Corte que mantuviera su jurisdicción hasta tanto no se modificaron los límites por medio de un tratado o cualquier otro medio y la Corte rechazó esa pretensión. Dos, la presencia de Colombia está garantizada. No hubo una censura como lo pretendía Nicaragua, para sacar a Colombia del área y la Armada puede seguir haciendo presencia en el área.



¿Cuál es el tercero?

La zona contigua se mantiene en lo esencial y ha sido reintegrado el archipiélago. Cuarto, los raizales pueden navegar hasta sus bancos tradicionales de pesca ubicados en aguas colombianas, y Nicaragua según la Corte, no puede impedirles el acceso y mucho menos quitarles la pesca. En este punto específico la Corte dijo que Nicaragua tenía que buscar acuerdos con Colombia para que los raizales, además de estos bancos, pudieran acceder a otros bancos de pesca. Finalmente la Corte dijo que el decreto 033 de 2013 de Nicaragua, violaba el derecho internacional porque se estaba apropiando de aguas que no le pertenecen y eso impedía que Colombia ejerciera libertades en todo el Caribe, como se le reconoce el derecho internacional.



¿Y la corte nos dejó algunas tareas?

Nada, nada, no se ordenó hacer nada . La Corte no le ordenó a Colombia nada específico. Es más, rechazó la petición de Nicaragua en el sentido de que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización, no le reconoció perjuicios económicos a Nicaragua y rechazó la pretensión de Nicaragua de que se abriera un incidente de reparaciones para estimar el monto de una indemnización.



¿Y ahora qué sigue?

Lo que viene es que se ha cerrado este caso. Este caso quedó cerrado. Nicaragua pidió que la Corte tuviera abierto el caso para que hiciera un monitoreo a la conducta de Colombia, pero la Corte rechazó esa pretensión.



Este caso quedó cerrado. Nicaragua pidió que la Corte tuviera abierto el caso para que hiciera un monitoreo a la conducta de Colombia, pero la Corte rechazó esa pretensión.

¿Usted dice que no perdimos, pero la Armada podrá seguir haciendo su presencia normal en esa zona del Caribe?

En ese punto hay que distinguir dos temas fundamentales. El primero es la presencia y la posibilidad de navegar en esta región. En eso la Corte no tiene ninguna objeción a la presencia de Colombia. Es respecto de algunas conductas o expresiones verbales donde la Corte considera que Colombia no puede decirle a una embarcación nicaragüense que debe respetar el medio ambiente. Eso es lo que no puede hacer. Pero de ninguna manera se excluye que Colombia en lo que son sus aguas pueda continuar protegiendo el medio ambiente y adoptando medidas que impliquen el cumplimiento de la convención de Cartagena



¿Y qué pasó con los 51 incidentes que denunció Nicaragua ante la Corte?

De esos 51, la Corte encontró que en 16 la conducta de la fragata colombiana había violado derecho económico de Nicaragua. Pero los 35 restantes no encontró ninguna violación.



