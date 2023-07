Hace algunos días se conoció que el jefe exministro del Interior y de Justicia en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, Fabio Valencia Cossio, será uno de los integrantes de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos que se abrirá con las disidencias de las Farc.



El político, que actualmente hace parte del Centro Democrático, contó en entrevista con EL TIEMPO que su designación se dio con el aval de Uribe: "Él me llamó, me dijo que consideraba que la persona con más conocimientos, experiencia y que podía prestar un buen servicio al país era yo".



(En contexto: ‘El presidente Petro quería a alguien del partido en la mesa y Uribe me llamó a mí’).

Cossio aseguró que aceptó la invitación del líder de su partido y que espera aportar toda su experiencia en procesos de paz para que "el proceso se haga con cese del fuego verificable" y, además, no se cometan errores.

En este sentido, para el negociador del Gobierno con las disidencias se deben evitar caer en un proceso engañoso, como en su opinión, sucedió con el Acuerdo de Paz de 2016 entre la extinta Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.

"Lo que queremos es que esto salga bien, que no sea un proceso engañoso como fue el de La Habana; cómo sería engañoso que hoy estamos negociando con unas disidencias que no participaron en esas conversaciones, que hoy suman más de 3.000 miembros y eso sin contar con la ‘Segunda Marquetalia’, que sí participó en los diálogos y que después se retiró de las negociaciones, y a los que han desertado", afirmó Fabio Valencia Cossio.

Además, el político también destacó que el proceso liderado por el expresidente Santos "fue un fracaso", una situación que no quiere que se repita. "Lo que sí queremos es que la paz sea real, verdadera, honesta y franca", manifestó.

La respuesta de Roy Barreras a Cossio

El excongresista Roy Barreras le salío al paso a las declaraciones de Fabio Valencia Cossio y defendió el proceso de paz que desarrolló con las Farc.

"Que el Acuerdo de Paz de La Habana fue un fracaso se atreve a decir Valencia Cossio, protagonista del gran fracaso del Caguán que sumió al país en el desespero y tuvo como consecuencia la reacción violenta paramilitar y los 6.402 falsos positivos", escribió el expresidente del Congreso en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Barreras cuesionó la postura que tendrá Valencia Cossio en los diálogos y la posición que, desde el Centro Democrático, han tenido con los acuerdos de paz.

"Le pregunto como negociador plenipotenciario que fui a nombre del Estado en ese acuerdo si en la mesa de paz a la que generosamente le ha invitado el gobierno Petro mantendrá las dos posturas inviables en un diálogo de paz: -Ofrecer sólo cárcel a los negociadores y burlarse y estigmatizar a la JEP como “tribunal de las FARC”

-Negar cambiar los fusiles por la palabra, es decir oponerse a la representación política", expresó Roy.

Y agregó: "O veremos como de manera hipócrita ahora sí defenderán los diálogos de paz después de años de feroces ataques , “objeciones” que hundimos y mentiras en el plebiscito en el que derrotaron La Paz para luego hacerla trizas en el gobierno Duque/Zapateiro en el que permitieron que los grupos violentos se triplicaran en el territorio y el narcotráfico permeara las FFMM?".