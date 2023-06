Aunque el presidente Gustavo Petro aseguró el fin de semana que citará sesiones extraordinarias del Congreso para discutir la adición presupuestal y las reformas sociales, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le planteó otras posibilidades.



Tras el hundimiento de la reforma laboral, de la regularización del cannabis y el lento avance de la pensional y de la salud en el Congreso, Velasco asegura que este mes se podría usar para recomponer las mayorías.



"Le he propuesto al señor Presidente que nos concentremos en un proyecto que tiene que salir sí o sí, que es el que define el número de diputados que vamos a elegir, porque pronto se inicia el calendario electoral y la gente tiene que tener claro esa definición. Me parece prudente, también, si hemos avanzado en adición presupuestal, podamos usarlo. Hay algunos tratados que están a punto de morir y si no se votan hay que pensar si hay que meterlos", aseguró el jefe de la cartera política.



Así lucía la Cámara de Representantes hacia la 1:55 p.m. donde se iba a adelantar el debate de la laboral. Foto: Juan Sebastián Lombo / EL TIEMPO

​Y explicó que le preparó "diversos" decretos de citación de extras y la Presidencia tomará la decisión.



En cuanto las dos reformas sociales que quedan vivas (salud y pensional) Velasco aseveró que "desde el Gobierno tenemos que concentrarnos para que en este mes, a través de diálogos parlamentarios, en Cámara y Senado, asegurar las mayorías que haga menos tormentoso el paso de las reformas sociales y que, a partir del 20 de julio, podamos entrar con gran entusiasmo a terminar las que ya iniciaron y en el caso de la laboral y la de educación arrancar para poder completar ese póker de las 4 reformas sociales que necesita el país", aseguró Velasco en la medianoche de este martes 20 de junio, cuando terminó la primera legislatura del actual Congreso.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Foto: Mininterior

Y es que el ambiente en el Congreso no es el mejor por estos días y las mayorías parecen estar inclinadas en contra del gobierno Petro, a pesar de que hace unos meses tenía una aplanadora que le aprobó al Presidente todo lo que presentó en el Legislativo.



A la falta de mayorías podría sumarse otro factor que dificultaría el trámite de las reformas y es el inicio de las campañas regionales de octubre en lo cual muchos parlamentarios estarán enfocados.



Se espera que este miércoles se conozca el decreto de citación a sesiones extraordinarias con los proyectos concretos a discutir y hasta cuándo serían estas discusiones.



