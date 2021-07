Los extranjeros ‘rebeldes’ que han pasado por Colombia

En las últimas horas, Colombia expulsó del país a la ciudadana alemana Rebecca Sprösser, quien no podrá ingresar al país durante los próximos diez años, debido a que "pese a su condición de turista, practicaba acciones que no correspondían al turismo".

Facebook Twitter Linkedin

Rebecca Linda Marlene Sprösser. Foto: Archivo particular

La joven llegó a Cali en marzo de este año, a tomar clases de salsas y cuando empezaron las protestas en el país, apoyó a los manifestantes y se unió a la primera línea.



Migración Colombia señaló que la decisión la tomaron buscando "salvaguardar la integridad" y "mantener el orden y la seguridad nacional".



(Lea más detalles: En fotos: el paso a paso de la expulsión de la alemana de primera línea)



Pero como esta joven la autoridad migratoria ha expulsado a otros extranjeros.

Sueco que protagonizó escándalo en hotel de Cartagena

Facebook Twitter Linkedin

El turista sueco, Maximilian Rivkin, quien bajo efecto de drogas ocasionó daños al interior de un hotel ubicado en Bocagrande, zona turística de Cartagena, fue expulsado del país. Foto: Migración Colombia

En mayo de 2019, fue expulsado del país el ciudadano sueco, Maximilian Rivkin, luego de protagonizar desmanes al interior de un hotel ubicado en la entrada al barrio turístico de Bocagrande, en la zona norte de Cartagena.



Previamente, Rivkin, de 35 años de edad, había sido detenido y conducido a un hospital de la ciudad heroica para que fuera atendido ya que presentaba múltiples laceraciones y hematomas en el cuerpo, los cuales se había autoinflingido, dado el alto nivel de exaltación que tenía.

Ciudadano israelí vinculado con redes de narcotráfico

En enero de este año Migración Colombia expulsó del territorio nacional al ciudadano israelí, Israel Sali Brami, quien de acuerdo con las autoridades de su país, sería, presuntamente, miembro de una red dedicada al tráfico de estupefacientes entre Colombia e Israel. Brami se encontraba en Colombia de manera irregular desde el año 2018 y fue ubicado en un prestigioso hotel de la población de Melgar.



(Además: Viajeros colombianos con PCR falsas provocaron restricción de España)

Hijo del expresidente de Ecuador

Facebook Twitter Linkedin

Migración Colombia expulsó del país a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatorino Abdalá Bucaram. Foto: Migración Colombia

En septiembre del año pasado Jacobo Abdalá Bucaram fue expulsado del territorio nacional luego de que Migración Colombia verificara que el ciudadano ecuatoriano habría ingresado al país de manera irregular y presentaba requerimientos por parte de las autoridades de ese país.

Cubano acusado de espionaje

Facebook Twitter Linkedin

José Manuel Pena García, expulsado acusado de espionaje a base militar en Cundinamarca Foto: Migración Colombia

En 2019 fue expulsado del territorio nacional el ciudadano cubano José Manuel Pena García, en medio de una acción discrecional por parte de las autoridades nacionales.



El ciudadano extranjero fue acusado de pertenecer al G2, un organismo de inteligencia de el país isleño.



Supuestamente, estaba recolectando información militar de la base aérea de Puerto Salgar, Cundinamarca.



(Le sugerimos:



Según informó Migración, la medida estuvo basada en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1067 de 2015, el cual establece, entre otras cosas, expulsar extranjeros que, a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, entre otros.

59 venezolanos que participaban en protestas

En 2019, Migración Colombia expulsó a 59 ciudadanos venezolanos, quienes, según las autoridades, estarían realizando actividades que ponen en riesgo el orden público y la seguridad nacional. El entonces director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, señaló la expulsión se hacía con el propósito de mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional, así como preservar la imagen de aquellos venezolanos que se encuentran trabajando en nuestro país.

Presunta narcotraficante mexicana y norteamericano buscado por lavado de dólares

Facebook Twitter Linkedin

Luz Irene Fajardo Campos. Foto: Migración Colombia

En 2017, Migración Colombia expulsó del territorio nacional a la ciudadana mexicana Luz Irene Fajardo Campos, , de 53 años, quien era buscada, a través de Circular Roja de Interpol, por las autoridades del Distrito de Columbia, en los Estados Unidos, por el delito de conspiración para el tráfico de estupefacientes.



Ese mismo año, se expulsó del territorio colombiano al ciudadano norteamericano Samir Hadir Barrague, quien era buscado a través de Circular Roja de Interpol, por las autoridades del Distrito Sur de la Florida, por, presuntamente, participar de una organización criminal, que en los últimos cuatro años, adelantó un proceso de lavado de activos de más de 3 mil millones de dólares, provenientes de la explotación clandestina de oro en países como Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Surinam y Colombia.

Portugués buscado por falsificación y tráfico de divisas

Facebook Twitter Linkedin

Joao Pedro Dias Goncalves. Foto: Migración Colombia

En 2019 Migración Colombia expulsó del territorio nacional al ciudadano portugués Joao Pedro Dias Goncalves, quien era buscado por las autoridades de su país, a través de circular roja de Interpol, por los delitos de falsificación de divisas y circulación de divisas falsas.



(Lea también: Denuncian amenazas contra María Fernanda Cabal)



Alias "Colucci", quien trabajaba junto a otros tres individuos, recibía las solicitudes de moneda falsa a través de la darknet y se encargaba de coordinar el despacho de las divisas, las cuales eran enviadas desde Portugal por correo a su destinatario y canceladas a través de bitcoins.



Al señor se le canceló la visa de migrante que desde septiembre de 2018 tenía y se le prohibió el ingreso al territorio colombiano por un lapso de 10 años, contados a partir de la fecha de expulsión.

Tanja Anne Marie Nijmeijer, exfarc

La holandesa Tanja Anne Marie Nijmeijer, conocida en la guerrilla como Alexandra Nariño, militó durante varios años en las Farc.



El año pasado, tras el proceso de paz, renunció al partido y dijo que no se sentía cómoda con lo que estaba pasando.



Nijmeijer, quien alcanzó a estar en la comisión de las Farc en los diálogos de paz con el Gobierno en Cuba, dijo el año pasado que para ella el partido Farc ha mutado en algo que no puede asimilar todavía, quizás comprender nunca. "Pero de lo que sí estoy segura, es que ya no encaja conmigo", manifestó.

Facebook Twitter Linkedin

La holandesa Tanja Nijmeijer es una de las extranjeras en las Farc. Foto: Carlos Ortega - Archivo / EL TIEMPO

(No se quede sin leer: Disputa marítima entre Colombia y Nicaragua volverá en septiembre)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET