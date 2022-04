El presidente Iván Duque se refirió en la mañana de este jueves a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de autorizar la extradición Estados Unidos del narcotraficante alias Otoniel.



Le puede interesar: ¿Qué busca el proyecto que establece el denominado divorcio libre?



El mandatario comenzó por señalar que esto demuestra que las instituciones en Colombia son fuertes para enfrentar a la criminalidad. "Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia la aplaudo, la reconozco y valoro además ese talante de nuestra cabeza en la jurisdicción ordinaria de tomar esta decisión sin ningún tipo de dubitación", aseguró.

Duque dijo que esto también valida el principio de la separación de poderes pero en la colaboración armónica para enfrentar el crimen en nuestro país.



De acuerdo con él, con este trámite surtido ahora lo que viene es la firma por parte Ejecutivo y a partir de ese momento hay un un espacio de unos días que se deben cumplir conforme la ley. "Pero la idea es clara y es incontrovertible: ese delincuente, esa sabandija, esa rata de alcantarilla la vamos a extraditar a la mayor brevedad".



El jefe de Estado destacó que el hecho de que 'Otoniel' se vaya extraditado no es obstáculo para que siga contribuyendo con las autoridades colombianas y dijo que ese es un principio que se ha utilizado en muchas ocasiones y que se utilizará en esta.



En ese sentido dijo que él estará cumpliendo con sus penas de narcotráfico y seguirá contribuyendo con las autoridades colombianas cuando sea requerido.



"Una vez cumpla sus delitos por narcotráfico tendrá que venir aquí a Colombia a pagar por los delitos que cometió en nuestro país. Esto valida que en este país los delincuentes no tienen ni protección ni refugio y mucho menos madriguera. Vamos por ellos y este bandido debe ser extraditado", dijo.

Apoyo a militares

El presidente igualmente dijo que hoy se pudo mostrar la hoja de ruta de acompañamiento a esos militares que voluntariamente están compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz



"Acompañamiento psicosocial, acompañamiento familiar, que tengan también protección social, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a formación para el empleo, acceso a vivienda y a los programas de subsidio y que tengan también la atención integral para que ellos puedan en este momento cumplir con su comparecencia pero al mismo tiempo sentir esa protección del Estado colombiano", destacó el mandatario.



Duque dijo que esto es muy importante porque Colombia siempre tiene que diferenciar entre quienes subvirtieron el orden constitucional y pretendieron desde el terrorismo afectar a nuestro país y entre quienes han portado el uniforme defendiendo la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos.



El mandatario destacó que muchos de los militares se presentarán porque presuntamente pudieron haber cometido hechos contrarios a la ley y tendrán que gozar de todas las garantías.



"El entrar ahí no es que tengan que llegar autoinculparse, sino que tienen que surtirse todas las instancias probatorias, pero durante esa comparecencia, este mensaje del acompañamiento es para decir que no están solos y que el pueblo colombiano también les da estos beneficios", concluyó el Presidente.



Además: Francia Márquez: 'El presidente del Senado me puso la lápida encima'