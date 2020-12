Alcaldía de Yopal, tras los bienes que dejó ‘John Calzones’

La alcaldía de Yopal busca una solución para los predios del exalcalde Jhon Jairo Torres, más conocido como ‘Jhon Calzones’, que están en proceso de extinción de dominio. En concreto es un lujoso hotel en la ciudad y un terreno en el cual el exmandatario facilitó la construcción de una urbanización ilegal, que incluye una planta de tratamiento.

En ese sentido la alcaldía llegó a un acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales, SAE, a fin de que se le cediera para su administración el hotel campestre la Bendición, un proyecto que fue construido por el exalcalde Torres, pero que entró en proceso de extinción de dominio.



La idea es que el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal administre el hotel.



La Alcaldía igualmente está negociando con la SAE la adquisición del predio, también con extinción, donde Torres facilitó la Ciudadela La Bendición. Se trata de una urbanización en la que habitan cerca de 15 mil personas.

Pero por estar en un terreno en extinción de dominio, no se ha podido legalizar por parte de la alcaldía. Es decir, hoy es una urbanización ilegal.



Para avanzar en este proceso de negociación, se instaló una mesa de trabajo.



La SAE tiene listas estás propiedades para su comercialización anticipada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. Lo predios de La Bendición, un proyecto ejecutado por John Calzones, quien pagó una condena por urbanización ilegal, tienen un valor de $ 17.280 millones de pesos.



Y la idea de la alcaldía es adquirirlos y poder legalizar los terrenos y con ellos toda la urbanización.



