Extienden cierre fronterizo con Venezuela hasta el 1° de septiembre

El Gobierno Nacional expidió en las últimas horas el decreto 580 del 31 de mayo de 2021, en el cual se establece una ampliación de la fase de aislamiento selectivo y la emergencia sanitaria que se mantiene por el covid-19 en el país, que atraviesa el tercer pico de la pandemia.



En este se decretan los parámetros para mantener el distanciamiento individual además de las medidas de reactivación progresiva de las actividades económicas y del estado, priorizando el teletrabajo en los casos que puedan ser aplicados en el sector público y privado para disminuir el contagio, especialmente para las personas que no han sido vacunadas.



El artículo 10 de este decreto establece que continuará el cierre de frontera terrestre y fluvial con Venezuela, a partir de las cero horas del 1 de junio hasta las cero horas de el 1 de septiembre del año 2021.



Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades:



1. Emergencia humanitaria.

2. El transporte de carga y mercancía.

3. Caso fortuito o fuerza mayor.

4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera

coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las

autoridades distritales y municipales competentes.



No obstante, el decreto agrega que "el Ministerio del Interior, previo concepto favorable del Ministerio de Salud y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá autorizar la apertura gradual o levantar el cierre de los pasos terrestres y fluviales de frontera de que trata este artículo".



En este sentido, más de 50 profesores y expertos de Colombia y Venezuela de Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela (PCCV) y Control Ciudadano Venezuela pidieron "que no se postergue esa reapertura pues el cierre genera muchos daños para ambos países".



"Ante el cierre de los pasos fronterizos formales, las personas se han visto obligadas a recurrir a trochas informales donde grupos criminales los extorsionan, secuestran, asesinan y ejercen violencias sexuales en especial contra las mujeres; el comercio de bienes también ha tenido que pasar por esas rutas", advierten.



