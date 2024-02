Exsecretario Salazar asegura que canciller (e) Murillo está inhabilitado para el cargo

En medio del tire y afloje por cuenta de la licitación de los pasaportes, el exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar se fue lanza en ristre en contra del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Esto luego de que el también embajador desautorizó la acción hecha por Salazar y aseguró que el ahora exfuncionario no tenía las competencia para haber entregado el contrato a Thomas Greg & Sons.



(Puede ver: Petro fortalece a la izquierda en su gobierno en medio de las distintas crisis)

"El ministro encargado, Luis Gilberto Murillo, no es abogado, es ingeniero de minas y está inhabilitado para el ejercicio del cargo público porque de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución dispone que el funcionario condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos", dijo Salazar, que de esa forma cuestionó a Murillo por asumir tanto como embajador como canciller encargado.



"No quería acudir a esto", aseguró el exsecretario para luego recordar que Murillo tiene en firme una condena por cuenta de un tema de dineros cuando fue gobernador del chocó. La condena fue de apenas un año, pero para Salazar es suficiente para que Luis Gilberto Murillo no pueda asumir su cargo.

Luis Gilberto Murillo, embajador en EE. UU. y canciller encargado. Foto: Cancillería

Luego, este contradijo lo dicho por Murillo en una declaración a medios, en la que dijo que Salazar no tenía las competencias para entregar el contrato y que incluso ya le había anunciado que no iba a seguir en la Cancillería. "El ministro me restableció en esa representación legal y me reforzó las funciones que me delegó en la resolución. Él dijo que allí incluía la capacidad de resolver todos los temas jurídicos y contractuales con ese contrato en específico.



(Además: ‘Salazar ha roto la ley’: Petro sobre secretario que adjudicó licitación de pasaportes)





A esto, Salazar agregó: "no solo me restableció en la representación del fondo rotatorio sino que me remachó. Es un hecho real que está escrito. Por eso he insistido tanto en que los conocedores del derecho deben ayudarme en esto".



En la mañana de este miércoles, el presidente Gustavo Petro tuvo duras declaraciones en contra del exsecretario. “No se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto”, dijo el mandatario de los colombianos. A renglón seguido, aseguró que el "señor Salazar ha roto la ley y es a la justicia penal a la que le corresponde investigar los motivos".



A esto se le suma el trino con el que el primer mandatario anunció que el funcionario quedaba insubsitente.



“El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopilización de todos los datos privados en una sola empresa privada”, declaró el presidente hace dos días.