La expulsión del líder opositor venezolano Juan Guaidó en la noche de este lunes del país y las nuevas condiciones de Nicolás Maduro para destrabar el diálogo con sus contradictores, que incluyen no solo el levantamiento de sanciones sino que se suspenda la investigación en su contra en la Corte Penal Internacional (CPI), siembran varias dudas sobre la cumbre internacional de este martes en Bogotá en la que participan delegaciones de 19 países y un representante de la Unión Europea.



(Además: Juan Guaidó fue expulsado de Colombia por el Gobierno Petro: esto se sabe).

El canciller Álvaro Leyva habló sobre el ingreso de Guaidó al país. Foto: Cancillería

En primer lugar, sobre qué impacto tendrán estos dos episodios no solo en esta cumbre, sino en futuros escenarios de diálogo en los que el Gobierno colombiano sea el mediador entre la oposición y el régimen de Maduro. Además, sobre qué tan oportuno es un encuentro para hablar de Venezuela en el que, si bien la Cancillería ha dicho que tiene como objetivo encontrar fórmulas para facilitar la reanudación del diálogo entre las partes, no hay representantes de dicho país.



Sobre ese primer interrogante, analistas coinciden en que las consecuencias pueden ser inmediatas, en gran parte por el protagonismo que está ganando –y ya ha ganado– el líder opositor.



Juan Guaidó, quien no había sido invitado por el Gobierno colombiano a la cumbre –según la Cancillería por tratarse de un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional–, fue expulsado tras estar menos de un día en territorio nacional por haber ingresado de manera irregular.



Guaidó contó en la madrugada de este lunes que entró “a pie” por la frontera colombovenezolana. Luego, tras varias horas de viaje por carretera, arribó a la capital en horas de la tarde, en donde se esperaba que participara en una serie de protestas en contra del régimen de Maduro.



“Luego de 60 horas en carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia”, informó el dirigente, quien voló hacia Miami en un vuelo comercial.



Esto ocurrió horas después de que el canciller Álvaro Leyva lanzara advertencias sobre lo que le podría esperar a Guaidó tras su arribo al país. “Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, dijo el funcionario, quien este martes aseguró que Colombia "no expulsó" al líder opositor porque este tenía "un pasaje" que, según dice el ministro, fue facilitado por Estados Unidos.



Lo anterior porque contra Guaidó pesa una orden que le prohíbe salir de su país. Además, tiene órdenes de captura. Son al menos tres las causas en su contra y cada una contempla múltiples delitos señalados por el régimen de Maduro.



Para Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, esta decisión puede desviar la atención y generar ciertas dudas entre los opositores que han venido participando en encuentros con el presidente Petro.

Juan Guaidó a su llegada a Miami. Foto: Cortesía

(Le puede interesar: La polémica por el manejo que le dio Leyva a la expulsión de Juan Guaidó).



“La cumbre quedará eclipsada por la torpeza diplomática de maltratar a uno de los líderes de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien sintió que la dictadura venezolana lo perseguía incluso en Colombia. Muchos cuestionan al canciller Leyva por el trato a Guaidó y por el desorden en la agenda frente a la conferencia internacional”, señaló el analista.



Por su parte, Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, considera que esta decisión podría no tener consecuencias en el marco de esta cumbre, pero sí en futuros encuentros.



“Si bien representa una parte de la oposición, después de un momento clave y relevante como fue el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Guaidó, hoy en día existen dudas, y son dudas razonables, sobre cuál es el nivel de representatividad que tiene en el marco de la oposición”, dijo.



Hay que recordar que el pasado sábado, en la hacienda presidencial de Hato Grande, en Sopó, el presidente Gustavo Petro se reunió con la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática, una alianza política opositora, para conversar sobre los temas que deberían ser prioridad durante la cumbre.



Luz Mely Reyes, analista y periodista venezolana, no cree que esta decisión pueda hacer que la oposición pierda confianza en este intento del gobierno Petro por mediar entre ambas partes.



“La Plataforma Unitaria, que es la que está negociando con el gobierno de Maduro, está expresando que espera que la intermediación de Petro termine con el cumplimiento de una de las exigencias que hace y es que haya un cronograma de elecciones. Es decir, la salida de Guaidó no creo que vaya a afectar la cumbre, más allá de las lamentables declaraciones del canciller colombiano”, opinó.



(Lea también: Guaidó tras expulsión de Colombia: ‘La persecución de la dictadura se extendió’).

Las nuevas exigencias de Maduro



Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Miguel Gutiérrez. EFE

Ahora bien, aunque la salida de Guaidó puede condicionar la confianza de la oposición y del pueblo venezolano en los diálogos y hasta conflicto diplomático, las cinco exigencias del gobierno de Nicolás Maduro para continuar el diálogo podrían significar un obstáculo de mayores proporciones.



Una de ellas es la liberación del barranquillero Álex Saab, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos y a quien el gobierno de Maduro llama “diplomático”.



En segundo lugar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo, además, que para que vuelva un diálogo con la oposición se debe suspender de manera inmediata la investigación que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad.



El tercer punto es el levantamiento de todas las sanciones impuestas a Venezuela. En cuarto lugar, la devolución del dinero y el oro venezolano que está “ilegalmente” retenido en el extranjero y, finalmente, que EE. UU. desbloquee 3.200 millones de dólares de Caracas y deposite ese dinero al fondo de inversión social acordado con la oposición.



(Siga leyendo: Maduro exige liberación de Álex Saab para destrabar los diálogos).



Reyes señaló que estas exigencias no son nuevas y que el Gobierno colombiano debe prestar atención a las señales que envía Maduro.



“No creo que esto vaya a la larga a afectar la posibilidad de que se avance de acuerdo con lo que se discute en la cumbre, pero sí creo que muestra una vez más que el Gobierno de Colombia tiene que estar consciente de que lidia con un gobierno autoritario y como gobierno autoritario que es el de Nicolás Maduro persigue y amenaza a la disidencia”, agregó.



Sobre los resultados que se esperan del encuentro, Garzón concluye: “No creo en principio que vaya a haber un avance trascendental muy importante en el proceso de negociación entre Gobierno y oposición. Esto va a ser un proceso lento, va por ser un proceso largo y cuyos avances se van a ir dando paso a paso y de manera no tan rápida como eventualmente los actores internacionales, los acompañantes o la misma posición quisieran”.

REDACCIÓN POLÍTICA

Con reportería de Camilo A. Castillo y Aura Saavedra

