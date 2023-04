El canciller Álvaro Leyva aseguró en la mañana de este martes, previo al inicio de la conferencia sobre Venezuela que se hará en Bogotá, que Colombia "no expulsó" al líder opositor venezolano Juan Guaidó porque este tenía "un pasaje en el bolsillo con el día, la hora y la linea con la que viajaba" que, según dice el ministro, fue facilitado por Estados Unidos. "Se le ayudó a cumplir su voluntad", añadió.



Según lo dicho por Leyva, Guaidó pasó la frontera "sin el conocimiento de Colombia" y las autoridades colombianas se enteraron cuando el mismo Guaidó publicó un trino contando que estaba en territorio nacional. Dice Leyva que un alto funcionario de EE. UU. contó en qué parte del país estaba Guaidó y fue ahí cuando Migración lo ubicó y lo acompañó hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.



El canciller aseguró que Guaidó no entró por Cúcuta. "Se sabe que está acá por el mismo ruido que él produce", manifestó.



"Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en El Dorado. El pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. Había que aplicar la ley. Migración no se podía quedar quieto", sostuvo.



Además, dijo que la decisión de EE. UU. de contar dónde estaba Guaidó obedeció a un "interés" de que la cumbre de hoy en Bogotá sea un certamen "transparente y exitosa". Leyva le agradeció al país norteamericano por la colaboración.



El canciller insistió en que Guaidó entró de forma irregular a Colombia. "La última vez que la señora (esposa de Guaidó) y Guaidó viajó de Colombia a su país fue el 2 de julio del 2022. Él no tenía restricción alguna para salir del país, no tenía que hacer lo que hizo", reparó.



También dijo que el líder opositor tenía "la intención de hacer ruido. Nunca supimos que él estaba en Colombia hasta tanto él no lo deja saber", sentenció.



El presidente Gustavo Petro, por su lado, igualmente se refirió a la situación. En su cuenta de Twitter aseveró: "Simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene porque entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EE.UU. voló hacia ese país".

Simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene porque entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su pais y con el permiso de EEUU voló hacia ese pais. https://t.co/TIVeyXIY97 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2023

Por otro lado, pese al procedimiento que realizó Migración de acompañarlo y verificar que saliera del país, Leyva insistió que Guaidó "no fue expulsado" por Colombia. "Acá no se le ha cerrado las puertas a nadie. Este no es un país que expulse. Este es un país que busca que se cumpla la Constitución y la ley. Fue una acción elaborada y preparada con Estados Unidos", añadió.

¿Qué dijo Guaidó?

Juan Guaidó después de su arribo a Miami. Foto: Cortesía

A las 11 y media de la noche de este lunes, el líder opositor publicó en su cuenta de Twitter un video en el que comunicó los supuestos motivos por los que salió de Colombia.



“Luego de 60 horas en carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia”, inició de manera contundente su relato.



El político continuó contando que había llegado al país por invitación de la Cancillería a escuchar específicamente a la oposición en la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, la cual fue convocada por el presidente Petro y en la que estarán 20 delegaciones.



“Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, voy en un vuelo hacia Estados Unidos”, agregó.



El diputado sostuvo que las amenazas fueron en contra de la familia de su esposa, Fabiana Rosales.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

