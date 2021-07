En fotos: el paso a paso de la expulsión de la alemana de primera línea

A las 8:00 p. m. de este miércoles fue expulsada la ciudadana alemana Rebecca Sprösser, de 34 años e ingeniera industrial de profesión, y no podrá ingresar al país durante los próximos diez años.

Previamente, fue objeto de verificación en Cali por miembros de Migración Colombia, donde constataron que "pese a su condición de turista, practicaba acciones que no correspondían al turismo", señaló el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.



(Puede leer: Migración Colombia se pronuncia sobre expulsión de alemana de primera línea)



Según Espinosa, porque primero dijo que era ingeniera, luego que es periodista, luego que vino a tomar clases de salsa.



Tras ello, fue trasladada vía aerolínea comercial a Bogotá, donde se surtió un trámite de rigor para pruebas PCR, en la cual resultó negativa y en la mañana del martes fue enviada a la embajada de Alemania para la obtención de su pasaporte, "toda vez que manifestó que había perdido su pasaporte actual, toda vez que eso constituye una irregularidad".



Por ende, le dieron un nuevo pasaporte, también unos medicamentos y la retornaron hacia el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Tras ello, abandonó el territorio nacional.



"Se le garantizaron sus derechos en todo momento, sin embargo, tras la respectiva verificación, se tomó la decisión de expulsión. Esta decisión, adicionalmente, incluye la prohibición de ingreso a territorio nacional por diez años. Es una decisión soberana, discrecional, que cuenta con todo el soporte jurídico", advirtió el director de Migración Colombia.

Así fue la expulsión de la alemana Rebecca Sprösser del país. Foto: Migración Colombia Así fue la expulsión de la alemana Rebecca Sprösser del país. Foto: Migración Colombia Así fue la expulsión de la alemana Rebecca Sprösser del país. Foto: Migración Colombia

(En contexto: Se adelanta trámite de expulsión de alemana que apoya la primera línea)



“Hay absoluta tranquilidad en Migración Colombia y en todo nuestro equipo de un actuar que no solo protege los bienes, la seguridad y las personas en Cali, sino adicionalmente a la señora Rebecca en la medida en que es de público conocimiento que estaba asociada, o relacionada, con personas que tienen vínculos con cierta peligrosidad en zonas que escapan incluso a la protesta social”, señaló Espinosa.



Espinosa ahondó en los motivos que llevaron a esa expulsión, a la vez que señaló que ella no había cometido delitos en el país y que el proceso de expulsión se trató de una sanción administrativa, no judicial.



“Ella empieza a participar en unas situaciones que nos han dolido mucho, que exceden, que no se tratan de una protesta social, sino que son acciones violentas que han implicado retención de personas, secuestro, como sucedió en uno de esos puntos en Cali”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Así fue la expulsión de la alemana Rebecca Sprösser del país. Foto: Migración Colombia

No obstante sobre las pruebas de esto, dijo que son fotos públicas que ella misma se encargó de difundir en sus redes sociales.



Frente a las críticas que esto a recibido por parte del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sentenció que "la decisión de permanencia de extranjeros en el país es totalmente legítima. Por ese motivo estamos tranquilos ante la comunidad internacional".



(Le sugerimos: La historia de la alemana que se unió a la 'primera línea' en Cali)



Y a propósito de las críticas que recibió esta sanción migratoria, y del señalamiento del senador Gustavo Petro, quien advirtió que fue “una decisión dictatorial”, el alto funcionario respondió que el actuar del Estado fue democrático.



De otro lado, Espinosa dice que hay que reflexionar sobre qué hubiese sucedido si a la alemana le hubiera sucedido algo en el país, pues estaba exponiendo su vida en las actividades que estaba desarrollando y por ello reiteró en medios que "es una decisión sana. Era el momento de hacer un alto”.

Facebook Twitter Linkedin

Así fue la expulsión de la alemana Rebecca Sprösser. Foto: Migración Colombia

Su expulsión se da luego de que el pasado viernes, la alemana denunció un atentado en su contra. De acuerdo con la denuncia publicada en redes, los hechos ocurrieron en un sitio público y los colectivos sociales lo consideran como un atentado contra la ciudadana alemana.



Según narró la joven en ese momento, se vio con un amigo "para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar público y, de pronto y sin hablar, vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros".



(En otras noticias: Viajeros colombianos con PCR falsas provocaron restricción de España)



De acuerdo con su relato, "mi amigo estuvo frente y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solamente recibí raspones de los proyectiles que le salieron de su cuerpo. Además, tuve mi maletín frente de mí y por las dos condiciones me llegaron con mucho menos fuerza e impacto hacia mi brazo y pecho".



Tras ello, el embajador de Alemania en el país, Peter Ptassek, señaló que estableció contacto con ella. No obstante, no se ha pronunciado frente a este nuevo hecho.



Antes del atentado denunciado por ella, EL TIEMPO habló con la joven quien señaló que nunca vio que la primera línea de Puerto Resistencia estuviera involucrada en vandalismo.

Video: así fue el momento de la expulsión de la alemana Rebecca Linda Marlene Sproesser realizada en la noche del miércoles ⬇️ pic.twitter.com/5u67OmxF4D — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) July 29, 2021

Asimismo, señaló que su proyecto era crear una iniciativa para brindarles clases sobre política y economía a los jóvenes que han salido a las manifestaciones. Por tanto, no contemplaba volver a Alemania, pues aseguró que en el país "hay mucho por hacer".



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET