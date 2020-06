Expresidentes se pronuncian sobre Marta Lucía Ramírez

Tras conocerse en las últimas horas la pena que cumplió el hermano de la vicepresidenta por narcotráfico y luego de que sectores de la oposición le pidieran renunciar, los expresidentes y exjefes de la actual vicepresidenta Ramírez se pronunciaron en su defensa.



(Lea también: ¿Hasta dónde llegará la polémica por el caso de la Vicepresidenta?)

El expresidente Andrés Pastrana escribió en su cuenta de Twitter que hace 22 años no le aceptó a Ramírez, como impedimento para ser ministra, los problemas de su hermano. “Hoy, tras una carrera brillante y limpia, aún la apoyo”, escribió el exmandatario.

Hace 22 años, a @mlucíaramirez no le acepté como impedimento para ser ministra los problemas de su hermano. Hoy, tras una carrera brillante y limpia, aún la apoyo #ApoyoAlaVice — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) June 12, 2020

Este viernes el expresidente Uribe reafirmó su apoyo a la vicepresidenta y dijo que es una “ciudadana ejemplar en el servicio a la patria” y resaltó las labores que ella hizo durante su gobierno, en el que ejerció como ministra de Defensa.



“En el caso de su hermano, procedió con toda transparencia. Esa es una sentencia pública de una condena en Estados Unidos, ella no pagó fianzas para esconderlo o para que lo liberaran de la cárcel, firmó una garantía de comparecencia y lo acompañó a comparecer a esa corte. Allí lo juzgaron y lo condenaron”, dijo Uribe y resaltó que no hay crímenes de sangre.



(Le puede interesar: 'Sabía que cuando esto surgiera, iba a ser doloroso': Vicepresidenta)

Marta Lucía Ramírez, VicePresidente de Colombia pic.twitter.com/soVTJpXvT9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 12, 2020

Por su parte, César Gaviria dijo que a él no le molesta que "esos hechos salgan a la luz pública" porque cuando alguien es personaje público le pueden sacar todo.



"Pero de ahí a que ella tenga que renunciar a la vicepresidencia por eso, es inaudito. Aquí no hay delitos de sangre, nadie responde ni pos sus hijos, ni por sus hermanos, ni por su esposo ni por nadie", afirmó el expresidente liberal.



(De interés: La Vicepresidente informó a Uribe cuando la nombró Mindefensa)



Gaviria cuestionó que a la Vicepresidenta le quieren revivir algo que sucedió hace muchos años "que hoy no es delito de ninguna especie en Colombia".



POLÍTICA