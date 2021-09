El costo de las diferencias entre los expresidentes

Alfonso López Michelsen solía decir que “los expresidentes son como muebles viejos que estorban y nadie sabe dónde ponerlos”. El presidente Iván Duque podría complementar la frase y añadir: ‘cuando se les necesita, no se les encuentra’.



Eso le pasó al convocarlos a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores...y no llegaron. El tema agendado era de enorme trascendencia: la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que este 20 de septiembre retoma el litigio del país con Nicaragua por la soberanía marítima en el mar Caribe. ¿Puede haber un asunto de más importancia que la defensa del territorio?



La ausencia se explica, aunque ninguno lo reconoce en público, por las diferencias abiertas que mantienen desde hace tiempo y que en las últimas semanas han aflorado por sus declaraciones en la Comisión de la Verdad.



Algunas, incluso, con fracturas de fondo que han marcado la historia del país. Por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana Arango en su intervención reeditó la discusión surgida por el proceso 8.000, que investigó el ingreso de dineros del cartel de Cali en la campaña de su rival Ernesto Samper Pizano. “Con el tiempo se ha descubierto que hasta el ‘Chapo’ Guzmán ha confesado que envió dinero a esa campaña”, dijo ante el padre Francisco de Roux.



Samper contragolpeó casi de inmediato a través de las redes sociales y le dijo que no le reconocía “ninguna autoridad moral”, sino que más bien hablara de “pedofilia” y de su relación con el empresario Jeffrey Epstein, acusado y sentenciado de varios delitos sexuales y quien se quitó la vida en prisión.



Pastrana había sorprendido con la entrega al sacerdote, además, de una carta firmada, supuestamente, por los exjefes del cartel de Cali, en la que dicen que Samper sí sabía de la plata sucia para financiarse.



Varios medios interpretaron que el documento era “una revelación”, cuando en realidad no lo es. “Aquí dejo una carta firmada por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela en la que afirman que Samper sí sabía de los ingresos de los dineros del narcotráfico en la campaña”, dijo Pastrana.



El documento había sido citado por el propio exmandatario en su libro, publicado años atrás, 'Memorias olvidadas'. “El libro cuenta con un testimonio contundente de los narcotraficantes Rodríguez Orejuela en el que aseguran que el expresidente Samper sí estaba enterado de dicha financiación ilegal”, decía la presentación de la obra.



Samper, por su parte, había sido el primer expresidente en ir a la Comisión. En su esperado relato indicó que no hubo compromisos de la campaña con el cartel de Cali y que en su momento se recibió, eso sí, información de que la otra campaña, la de Andrés Pastrana, también había sido infiltrada.



Antes de Pastrana había asistido el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si bien el también exsenador no compareció, tuvo un controversial diálogo en su finca con el padre De Roux que aprovechó para cuestionar el acuerdo de paz firmado por Juan Manuel Santos, quien, por su parte, había hecho lo mismo cuando fue al organismo y señaló a Uribe de “satanizar” al enemigo, lo que, en su concepto, creó confusión en el accionar de las Fuerzas Armadas y generó los ‘falsos positivos’.



“Cuando llegué al Ministerio de Defensa el 20 de julio del 2006, compartía con el presidente Uribe su objetivo de derrotar a las Farc. Donde teníamos una diferencia era en el cómo”, dijo. “Uribe pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total. Nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado; los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, añadió Santos. “Pero Uribe era el presidente y yo, su subalterno”.



Andrés Pastrana y Ernesto Samper. Foto: El Tiempo

Gaviria

El quinto exmandatario vivo, César Gaviria Trujillo, se mostró discreto cuando acudió a la Comisión de la Verdad al pedir que sus palabras fueran privadas y en línea con esa petición no dio declaraciones posteriores.



Pero, en su caso, cuando también había sido invitado por Duque a la Comisión de Relaciones Exteriores hizo pública una misiva en la que dijo: “No me interesa recibir información sobre decisiones de política exterior ya tomadas y con las que tengo grandes discrepancias”. Y argumentó: “No es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas”.



Si bien el presidente Duque trató de atenuar la ausencia y dijo que serían convocados a una reunión futura, el hecho causa inquietud: “La Comisión de Relaciones Exteriores se ha ido desfigurando en la medida en que las pugnas que existen entre diversos exmandatarios han sido un obstáculo para convocarla”, dice Arlene Tickner, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.



En el pasado, recuerda ella, “frente a temas neurálgicos como la disputa limítrofe con Nicaragua el rol de la Comisión Asesora ha sido importante para aconsejar y acompañar a los presidentes de turno e imprimirles un carácter de Estado a sus decisiones en política exterior”.



El también internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir cree que ha faltado capacidad de convocatoria por parte del Ejecutivo, pero, no obstante, subraya que no es la primera vez que esto pasa. El analista recordó que en el gobierno de Uribe también pasaba que en ocasiones los expresidentes no iban, como en enero de 2009, cuando él los llamó a una reunión y solo asistió Samper. “Aun así, hubo reunión y se le hicieron recomendaciones al Gobierno”.



No obstante, para él lo más preocupante es que estando frente a la fase oral, por una de las demandas de Nicaragua, “Colombia corre el riesgo de no tener una deliberación de Estado”.

​

Los analistas recuerdan que al margen de la presencia clave de los expresidentes hay otros componentes como cancilleres, especialistas y parlamentarios. La penúltima vez

que la Comisión se convocó, Duque lo hizo por una orden judicial. El encuentro lo encabezó la entonces ministra Claudia Blum, circunstancia que fue usada como excusa en esa ocasión por varios de los citados para faltar.



Juan Federico Pino, doctor en ciencia política, dice que el hecho de que no se hayan reunido tiene dos implicaciones: hacia fuera, la comunidad política ve un país que no se pudo articular ni anteponer sus diferencias. “Muestra una división ante una decisión que puede afectar la soberanía nacional”.



Y en el ámbito local refleja la dificultad para buscar acuerdos entre los actores de la

sociedad. “Estamos viendo que ni siquiera un tema tan sensible como la soberanía nacional puede articular un espacio de encuentro, incluso entre expresidentes”.



Para él, en conclusión, lo escenificado “es una radiografía de un momento de división” donde se “anteponen las rencillas personales al mismo futuro del Estado”.

De todas maneras, esta semana al preguntársele a Duque sobre la fallida convocatoria de la Comisión Asesora, dijo que no quería “darle mayor trascendencia a eso” y anunció que el Gobierno seguirá convocándola.



Mientras tanto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, al referirse a este mismo asunto, dijo que estaba “segura” de que para todos los expresidentes “el interés nacional está por encima de cualquier diferencia”.



