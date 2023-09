En un reciente intercambio de declaraciones a través de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque protagonizaron un nuevo enfrentamiento.

Este sábado, el presidente Petro afirmó que la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo fue a solicitud del gobierno de Iván Duque.



"La excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes, tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega", dijo el primer mandatario.

Además, Petro responsabilizó a Duque por la crisis que enfrenta Cuba debido a la escasez de medicamentos, argumentando que la decisión de Duque ha afectado la importación de medicinas esenciales para la población cubana.



"La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesita importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba", agregó.

Petro también instó al Gobierno de Joe Biden a eliminar a Cuba de dicha lista, argumentando que esto permitiría "comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia con América Latina".



En respuesta, el expresidente Duque reiteró su postura, afirmando que desde Cuba se planificó y ejecutó el atentado de la Escuela General Santander en 2019 y acusó a la dictadura cubana de patrocinar grupos terroristas como el M-19, FARC y ELN.



"La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros. Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos", escribió.

“Cuando uno gobierna para servir, uno no tiene añoranzas de poder”, dice Duque en entrevista en BOCAS Foto: Pablo Salgado

El domingo, el presidente Petro volvió a la carga con un mensaje en el que contrastaba las acciones de los Castro con las acciones de Duque.



"Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo, tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos."

Duque, por su parte, defendió su historial, asegurando que nunca ha empuñado un arma por razones políticas ni ha justificado crímenes. Criticó el comunismo como un modelo fallido y rechazado por la humanidad, y acusó a los Castro de exportar su "revolución" de hambre y opresión a otros países, incluido Colombia.

Este fue el trino del exmandatario:

"Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara.

Muchos de esos crímenes, como los del ELN o los de las FARC, que siguen en la impunidad, los justificaron los Castro exportando su tal “revolución” de hambre y opresión que detonó en países como Colombia, el reclutamiento de menores, y el abuso y violación de muchos de ellos por parte de sus “comandantes”.



El comunismo es un modelo fallido por su barbarie, su destrucción de libertades, su destrucción de instituciones y su destrucción de la iniciativa privada, aunque sigan existiendo voces embriagadas y alucinadas que pierdan la noción de la realidad para validar, con la evidencia, el fracaso de ese modelo.



La humanidad ha rechazado ese sistema que en su nombre mató niños, adultos, ancianos, mujeres, etc. El comunismo no es progresismo, es POBRECISMO para la sociedad".

