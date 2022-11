En el marco de 'La región unida por el cambio: VIII Encuentro del Grupo de Puebla' que se desarrolla en Santa Marta, el expresidente español e integrante del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) José Luis Rodríguez Zapatero habló con EL TIEMPO sobre las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, los diálogos del Gobierno nacional con el Eln y las conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición venezolana.



(No deje de leer: Presidentes y expresidentes de izquierda piden 'integración latinoamericana')

¿Qué papel jugó en los acercamientos entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas?

Me he limitado a dar mi opinión al presidente Gustavo Petro sobre el conflicto de Venezuela en los últimos tiempos y, por supuesto, a transmitir al Gobierno de Venezuela mi convicción de que era muy conveniente reabrir las fronteras y recuperar las relaciones diplomáticas. Las fronteras están para unir, no para separar. Las diferentes banderas y las relaciones entre dos pueblos tan cercanos como Colombia y Venezuela es que juntos pueden hacer muchas cosas unos por los otros. Eso está, en estos momentos, en buena dirección.



(También: Más de 100 líderes se reúnen en Santa Marta en el Encuentro del Grupo de Puebla)

¿Qué opina de la división interna en Venezuela entre Gobierno y oposición?

Normalmente, para reencontrarse hay que dedicarle tiempo de diálogo y yo creo que nunca hay prisas para el diálogo ni el acuerdo FACEBOOK

TWITTER

Que trabajen juntos, se sienten, dialoguen. Lo están haciendo. Que lleguen a acuerdos. Normalmente, para reencontrarse hay que dedicarle tiempo de diálogo y yo creo que nunca hay prisas para el diálogo ni el acuerdo. Hay que intentarlo, intentarlo e intentarlo. Lo otro siempre es negativo: el conflicto, el riesgo de violencia, la radicalización, la desesperación que comporta a las rupturas son siempre malos. Los mejores productos de la historia política son siempre fruto del acuerdo. Por tanto, animemos a unos y a otros. Al final, son todos venezolanos. Gobierno y oposición comparten un destino. Vivirán juntos mejor si se respetan.

¿Aún apoya los diálogos entre el Gobierno colombiano y el Eln?

Por supuesto que hay un apoyo. Yo creo que el Eln debe en este momento hacer la reflexión definitiva en favor del fin de la violencia. No va a tener en la historia un presidente y un país en un momento con más disposición a una 'paz total' y razonable.



(Siga leyendo: Petro reveló que Francia se comprometió a respaldar la reforma agraria)

REDACCIÓN POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET