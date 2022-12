El expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, reaccionó a la polémica que rodea al gobierno Petro por su planteamiento sobre el sistema pensional. Enfatizó que esta administración debe "tener mayor claridad en los mensajes que entrega acerca de la reforma pensional que se avecina en el país".



(Lea también: Nombramientos del Gobierno han generado polémica: estos son los más sonados)

Olivera expuso que el Gobierno no ha dicho cuál es su ruta de trabajo si de pensiones se trata. Agregó que la única información que se conoce fue la que en su momento dio el presidente Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre un proyecto en donde los dos regímenes privado y público se complementen.



Cuestionó también que no se haya ampliado esta idea, pues según él, "se genera incertidumbre”.



(Le sugerimos: ¿Quién es Jorge Rojas? La ficha clave del presidente Petro ante Europa)



Sobre la posibilidad de invertir el ahorro pensional en proyectos de infraestructura que expuso el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, Olivera expresó que es "más complicado".



¿La razón? El exdirectivo cree que la infraestructura en Colombia no es la más fuerte y que los recursos que se destinen en esta área podrían estar en riesgo.



(Le puede interesar: La promesa para profesionalizar el servicio diplomático en el país va quedada)



Aclaró, además, que Dussán no especificó si el dinero para los proyectos de infraestructura sería el de los fondos privados o Colpensiones. Por eso, instó a que el Gobierno aclare los pilares de este proyecto.

La aclaración del presidente Petro

Petro rectificó la idea de Dussán en un trino en el que aseguró que "no es cierto que el ahorro que el Gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura".



De acuerdo con el mandatario, no sería la plata que los colombianos tienen en los fondos lo que iría a proyectos de infraestructura, sino lo que eventualmente se ahorre al no tener que girar plata del Presupuesto Nacional para cubrir gasto pensional de Colpensiones.



(Además: Racero le responde a Roy: 'No renunciaré a la Cámara de Representantes')



El ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, en entrevista con La FM, también desmintió al presidente de Colpensiones Jaime Dussán, sobre cómo se va a manejar el dinero de la entidad.



Ocampo aclaró que el Gobierno está trabajando para ofrecer un apoyo a las personas que no reciben pensión. Aceptó, además, que sí habrá un cambio con el régimen de Colpensiones y su mezcla con los fondos privados.



"La ministra de Trabajo está haciendo unas mesas de concertaciones para ver las propuestas sobre la materia", dijo sobre este panorama.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA