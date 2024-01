Expresidente Álvaro Uribe dice que tiene 'un tigre' para las elecciones del 2026

Aunque aún quedan dos años para las elecciones presidenciales, algunos sectores ya han empezado a dar luces de perfiles que podrían llegar a lanzarse para esta contienda política que definirá el sucesor del presidente Gustavo Petro, quien inició este año la mitad de su mandato.



(Puede leer: ¿Por qué al presidente Petro le interesa nombrar al gerente del Metro de Medellín?)

En el Centro Democrático, por ejemplo, es clara la intención que tiene la senadora María Fernanda Cabal, quien ya anunció su intención de lanzarse como candidata para las próximas elecciones.



El expresidente Álvaro Uribe, líder de dicha colectividad, por su parte publicó un curioso mensaje sobre estos comicios en su cuenta de X. "Me preguntaron: Uribe, ¿hay tigres para el 2026? Contesté: Y también tigresas. Otro dijo: ¿Y quién? Contesté: Si digo algo no le ponen la raya".



Y es que durante una rueda de prensa que dio en Florida, Estados Unidos, esta semana aseguró que ya hay varios candidatos que tiene en su radar, pero no reveló el nombre de ninguno.

Facebook Twitter Linkedin

el exmandatario y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe se pronunció en Twitter Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Me preguntaron: Uribe, ¿hay tigres para el 2026?

Contesté: Y también tigresas.

Otro dijo: ¿Y quién?

Contesté: Si digo algo no le ponen la raya.https://t.co/H5cGXJoNiq — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 11, 2024

En su intervención, agregó que desde el Centro Democrático se encargarán de apoyar a los mandatarios recién posesionados en cargos locales que son opositores al gobierno del presidente Petro.



Manifestó que "hay que ayudarles a que tengan éxito, a pesar del Gobierno. Es una tarea muy importante que tiene que hacer nuestro partido este año, como la tarea de la oposición a las reformas”, precisó.



REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias de Política