Preocupación en cuatro municipios de Boyacá por exploración petrolera

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio vía libre para iniciar una exploración petrolera que tendrá incidencia en cuatro municipios boyacenses. Y eso tiene preocupados a ambientalistas, autoridades locales y habitantes de esas localidades.



Se trata del Área de Perforación Exploratoria COR-15, que está a cargo de la empresa Maurel & Prom Colombia, la cual involucra a los municipios de a Corrales, Tasco, Betéitiva y Busbanzá.



Y aunque la Anla asegura que hizo una audiencia pública los días 19 y 20 de agosto explicando todo lo que contempla el proyecto y que su decisión está sujeta al recurso de reposición, en la zona tanto autoridades como habitantes aseguran que no tienen mayor información sobre el proceso de exploración.



Para Sandro Condía, exalcalde de Sogamoso y asesor de temas mineros, el proyecto indudablemente afectará a Corrales, Tasco, Beteitiva y Busbanzá, especialmente en su zona rural.



“La preocupación de la gente obedece a que en el proceso de socialización hay mucha dudas sobre los impactos ambientales, los cuales no fueron aclarados por el contratista. La gente reclama mayor atención de la Anla pues existen algunas actuaciones que generan dudas”, dijo Condía.



“En abril la Anla dijo que el contratista no había aportado suficiente información para otorgarle la licencia y a los dos meses cambia el reporte y señala que sí tiene la información para seguir el proceso”, agregó.

Sandro Condia exalcalde y asesor de proyectos mineros

Para él, parte de la preocupación radica en que se trata de un asunto ambiental y Corporboyacá, que es la autoridad del departamento en ese sentido no se pronuncia y no ha revelado un concepto técnico. Y el proyecto puede afectar la cuenca media del río Chicamocha.



Es un hecho claro que buena parte de los proyectos petroleros terminan generando inconvenientes ambientales y afectando de alguna manera las zonas en donde se desarrollan. Por eso es natural que las comunidades tengan muchas dudas sobre la iniciativa. Y máxime cuando habitantes y autoridades de esas poblaciones señalan que falta mucha claridad alrededor del proceso exploratorio.



El alcalde de Tasco, Juan Yesid Cusba, señaló que si bien hubo unas audiencias en donde las comunidades plantearon inquietudes, hay una "gran preocupación" por los efectos ambientales que pueda desencadenar el proyecto.



“El temor es la posible afectación a las fuentes hídricas. Esperamos que la Anla explique en concreto sin tecnicismos y que sean escuchadas las inquietudes de la comunidad”, dijo el alcalde.



Alcaldes preocupados

Su colega de Betéitiva, Edwin René Pava, dijo que si bien es respetuoso de las decisiones del Estado, desde el punto de vista ambiental y social, destacó que hay "preocupación" en su municipio por el eventual ingreso de la industria petrolera.



Recordó que aunque se han hecho algunas audiencias para escuchar a las comunidades no hay mucha claridad sobre el proyecto.



“No tengo conocimiento de dónde se hará el trabajo y la gente tiene mucha incertidumbre sobre lo que se va a hacer pues no se conocen los efectos ambientales esto pueda tener. Yo creo que se necesita más claridad”, dijo el mandatario.



Por eso Condía considera que es necesario que se suspendan los efectos de la licencia, al menos hasta tanto Corpoboyacá no se pronuncie.

La respuesta de la Anla

Como primera medida la Anla dejó en claro que la resolución mediante la cual se dio vía libre a la exploración todavía no está en firme y admite el recurso de reposición de parte de cualquiera de los interesados.



La entidad fue clara en que en contra de la decisión "procede el recurso de reposición".



Agregó que el proceso de evaluación se hizo con profesionales de diferentes disciplinas y recordó que el 19 y 20 de agosto se realizó la Audiencia Pública Ambiental, que contó con la participación de comunidades del área de influencia, autoridades locales y regionales y entes de control, entre otros.



"Entre las actividades autorizadas al titular de la licencia se encuentra la construcción, adecuación y operación de hasta seis locaciones o plataformas multipozo, la perforación de hasta un total de 12 pozos exploratorios; construcción y operación de tres áreas para facilidades tempranas de producción, adecuación y/o mantenimiento de vías nuevas y existentes, entre otras actividades", señaló la Anla.



Agregó que se impusieron "restricciones para que en aproximadamente en un 80 % del área de influencia, no se puedan adelantar obras o actividades del proyecto debido a su importancia y sensibilidad ambiental".



De todas maneras para el próximo mes está previsto que un equipo técnico de la Anla vaya a la zona del proyecto para socializar la resolución que hasta ahora está permitiendo la exploración petrolera.



