Se espera que este 27 de septiembre, el presidente Gustavo Petro haga parte de las movilizaciones "por la vida", impulsadas por el propio gobierno en sus redes sociales. Las piezas publicitarias difundidas indican que el mandatario participará de la jornada con un discurso en la Plaza de Bolívar.



Sin embargo, a esta hora no hay confirmación de si el mandatario participará o no de las movilizaciones, como lo habían anunciado inicialmente. Desde la Casa de Nariño se publicó que la agenda del primer mandatario será privada y hay dudas de que dé el discurso que ya se había anunciado.



Ante el anuncio de que la agenda presidencial será privada, en Presidencia respondieron que no está confirmada la participación del primer mandatario en la jornada de movilizaciones y esto debido a que este cumplirá agenda privada.



La posible ausencia del mandatario ha llamado la atención, esto debido a que desde hace varios días se ha dicho que estará en la tarima de la Plaza de Bolívar dando un discurso. Estas marchas han sido planteadas por el Ejecutivo como un nuevo espacio de defensa a las reformas sociales.



Estas marchas han causado polémica. No solo ha sido la controversia de un Gobierno impulsando marchas a su favor, sino que en esta ocasión se ha cuestionado que se haga en medio del debate electoral. Varios candidatos del Pacto Histórico están participando de las movilizaciones.



Por ejemplo, hacia las 10 de la mañana llegó Gustavo Bolívar, candidato a la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, este le pidió a sus partidarios que no hagan uso de ninguna imagen de su campaña durante las manifestaciones.

Otras participaciones de Petro en marchas

El 14 de febrero y el 7 de junio se dieron otras movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro. En ambos casos se ha llamado a las calles para apoyar las reformas de la administración. En la primera ocasión, en febrero, el primer mandatario dio un discurso desde el balcón que da a la plaza de armas de la Casa de Nariño. En ese momento no se habían radicado varios de los proyectos de las reformas sociales.



En cuanto al 7 de junio, el discurso del mandatario fue en una tarima que pusieron antes de llegar a la Plaza de Bolívar. En esa ocasión el discurso fue bastante duro y desde allí anunció que al día siguiente saldría para La Habana para firmar el cese al fuego con el Eln.