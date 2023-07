El exministro Alejandro Gaviria se manifestó frente al programa de Jóvenes en Paz y la polémica que hubo por cuenta del anuncio del presidente Gustavo Petro de que serán “miles los jóvenes a los que les pagaremos por no matar”. Este expuso algunas de las dudas que deja la iniciativa.



Para Gaviria, el debate debe ser asumido directamente desde la presidencia, en la que debe asumir preguntas como “¿por qué enfocar el programa en jóvenes con un pasado violento y no en jóvenes que se han mantenido por fuera de la violencia?”.



“Este es un debate eterno, casi bíblico, que requiere un pronunciamiento explícito por parte del gobierno: el dilema ético debe abordarse con transparencia, de frente a la ciudadanía y con argumentos precisos. Este abordaje no se ha dado”, dijo el exministro.

Hay varios debates al respecto que vale la pena diferenciar. El primer debate es de naturaleza ética: ¿por qué enfocar el programa en jóvenes con un pasado violento y no en jóvenes que se han mantenido por fuera de la violencia? 1/7 — Alejandro Gaviria (@agaviriau) July 11, 2023

En ese sentido, Alejandro Gaviria añadió que hay un debate frente al “riesgo moral”. Uno de los debates sería si estos pagos no terminan incentivando a que los jóvenes terminen uniéndose a “grupos violentos solo por el incentivo económico”.



Gaviria usó como ejemplo la situación con los acuerdos de paz y los cultivos de coca, en los que supuestamente crecieron las plantaciones de uso ilícito por la promesa de la sustitución voluntaria. “El gobierno ha enfatizado sólo los efectos de primer orden sobre los beneficiarios directos, pero los efectos de segundo orden pueden ser definitivos”, dijo Gaviria.



En ese mismo sentido, Gaviria presentó sus dudas frente al diseño del programa. Este expresó que no “hay claridad sobre la escogencia de los beneficiarios y la duración de la intervención”. Asimismo, calificó que no existe condicionales a las ayudas y la verificación de estas.

“También llama la atención que el programa esté en cabeza del DPS y no del ministerio de la igualdad. O de manera más general, resulta difícil entender por qué el DPS no pasó a hacer parte del ministerio de la igualdad”, añadió el exministro.



Bajo todos estos argumentos, Alejandro Gaviria concluyó que hay muchos cuestionamientos que deben ser atendidos por el Ejecutivo. “Hay muchas preguntas sin respuesta desde las política públicas”, dijo el exministro de Educación, que concluyó: “Muchas veces no basta con las buenas intenciones”.