Exministro Alejandro Gaviria demandará por calumnia al Presidente Petro: 'Pido una rectificación'

Las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y su exministro de Educación, Alejandro Gaviria, no han marchado bien en los últimos meses. Sin embargo, las diferencias entre los dos subieron de nivel este viernes 22 de marzo: Gaviria anunció que demandará al Jefe de Estado por calumnia.

El presidente Petro aseguró recientemente que el exjefe de esa cartera había salido del gabinete "por defender el negocio de las EPS".

"Ponen a Alejandro Gaviria, que lo encargue del Ministerio Educación con el mayor presupuesto de nuestro Gobierno a hacer las universidades. En el primer año, dejó perder $1 billón y medio que iba a las universidades y lo dejó trasladar al Fomag, donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia . Por eso se fue de mi Gobierno, pero no lo dicen”, afirmó el Presidente en Monteria.