Piden a Duque rechazar propuesta para prorrogar dos años su mandato

Distintos sectores de oposición se mostraron hoy unidos para exigirle al presidente Iván Duque una manifestación pública de rechazo a la idea de prorrogar dos años su mandato que ha venido impulsado la Federación Nacional de Municipios con el pretexto de unificar el calendario electoral en el país.



"El doctor Duque dijo que estaría solo 4 años en el poder. Yo le creo. Pero como dice el senador Velasco hay rumores sobre injerencias para prorrogar el periodo. El Presidente debe cortar eso de un tajo", dijo Humberto de la Calle Lombana, exjefe del equipo negociador que logró el Acuerdo de Paz con las Farc y hoy uno de los impulsores para lograr la unidad de la centro izquierda de cara a las elecciones de 2022.

"Si el Congreso se atreve a prorrogarse a sí mismo su mandato y el del Presidente por dos años, perderá toda legitimidad. Será la dictadura", dijo, por su parte, Gustavo Petro, aspirante presidencial de la izquierda.



"Como respuesta, hay que constituir una Junta Democrática que organice la movilización de la sociedad colombiana contra la dictadura posible", agregó el líder de la Colombia Humana.

"¿Un golpe de Estado? Eso es la propuesta de prolongar dos años el periodo de @IvanDuque y suspender las elecciones el año entrante. Es una ruptura y sustitución de la constitución. Tendremos que salir a las calles para pacíficamente defender nuestra democracia", aseguró el también aspirante presidencial Juan Manuel Galán.



La propuesta de extender algunos periodos de mandatarios y unificar las elecciones de Presidente, Congreso, gobernadores y alcaldes ha recibido el rechazo hasta de sectores de la coalición de gobierno en el Legislativo.



La idea la planteó el director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, quien en diálogo con EL TIEMPO afirmó que el propósito es ahorrar recursos y destinarlos a la atención de la pandemia.

“Estamos calculando que los costos de mantener esas elecciones separadas es de cerca de 3,5 billones de pesos”, le dijo Toro a este diario, y agregó que a unos “se les recorta” el periodo “y a otros se les alarga”.



Ante la idea, sectores oficialistas y de oposición salieron a manifestar su rechazo. La senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra afirmó que ella se opone a ese tipo de propuestas, “porque uno no puede cambiar las reglas del juego electoral durante los periodos en los que están los mandatarios ejerciendo su labor”.



Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador, colectividad aliada del Gobierno Nacional afirmó que aunque “suena muy atractivo” el ahorro que se podría dar en medio de la pandemia, no la comparte.



Para Gómez, la existencia de elecciones alternadas o cada tres años hace que el partido de gobierno no siempre "tenga la mayoría de las alcaldías y gobernaciones del país y esto hace que sea una democracia abierta y participativa y que enriquezca el debate político”.



La idea había desaparecido de la actualidad informativa pero volvió a cobrar protagonismo en la mañana de este miércoles cuando varios sectores de oposición se mostraron unidos para rechazarla.

