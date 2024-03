Camilo Gómez: 'Se han perdido los lineamientos de una defensa seria del Estado'

Camilo Gómez, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en entrevista con EL TIEMPO, habló sobre la situación actual de le entidad, la cual se encuentra en incertidumbre debido a la renuncia de Gustavo Gómez Aranguren, designado por el presidente de la República, pero quien no se alcanzó a posicionar en el cargo.

El abogado no habría asumido el cargo ya que supera la edad de retiro forzoso, pero ya había indicado que no tendría impedimentos para ostentar el cargo e incluso se habría desvinculado de otros procesos para asumir la dirección.

La agencia en este momento se encarga de acompañar pleitos de gran relevancia como las disputas territoriales con Nicaragua, los derechos sobre el Galeón San José y la defensa ante la demanda de Thomas Greg por el contrato de los pasaportes.

Primero que todo, ¿cómo está viendo hoy la situación de la Agencia Jurídica del Estado?

La situación preocupa, porque la agencia era una entidad técnica hasta hace muy poco. Su misión es defender no solo al Ejecutivo sino todo el Estado colombiano, eso ha ido cambiando, se han perdido los lineamientos de una defensa seria del Estado, no sólo los intereses de un presidente. Al final cada pleito que se pierde lo perdemos todos los colombianos.

¿Cuál fue ese espíritu de crear esta agencia que realizara la defensa de las demandas más importantes contra la nación, pero también contra algunos entes territoriales muy importantes?

El espíritu era tener centralizada la defensa de la nación en lo internacional, pero también en el área nacional. Los últimos 10 años desde su fundación la agencia ha generado enormes ahorros, ¿por qué? Porque se dedicaba una defensa técnica. Eso ha ido cambiando, basta ver recientes tweets de la agencia defendiendo posiciones políticas, no jurídicas, del presidente Petro.

¿Funciones como mirar el contrato del metro de Bogotá y eventualmente actuar contra la administración local estaban dentro del espíritu de la de la agencia?

A mi juicio no, creo que comete una extralimitación de funciones. Me parece que la agencia está es para prevenir litigios, pero obviamente basado en circunstancias jurídicas. La discusión del presidente Petro sobre el metro de Bogotá es política, no jurídica, y la agencia nada tiene que hacer ahí.

¿Con qué tipo de demandas tuvo como grandes éxitos la agencia? no solamente durante su administración, sino en toda su historia.

Como resultado de toda su historia técnica la agencia ha tenido triunfos internacionales como el caso de Electricaribe, todos los casos internacionales que se han ganado y los nacionales que les han ahorrado plata a los colombianos. La agencia no saca nada politizándose, muchas veces uno tiene que decirle al presidente que hay un riesgo alto y eso no es malo.

En el caso de los pasaportes ¿usted considera que la posición que tomó la exdirectora Zamora era técnicamente la correcta?

Con la información que tengo sí. Si el presidente Petro quería cambiar la ley, pues debió haber presentado un proyecto cuando fue senador o cuando fue representante. La posición que asumió la agencia de Defensa Jurídica fue acertada con la ley vigente. El equipo de defensa mencionó el alto riesgo que tenía el proceso licitatorio.

Cuando usted entrega la oficina, hace ya año y medio, ¿Cuál era el estado del caso del galón San José?

Logramos que se declarara patrimonio sumergido, es decir patrimonio cultural que es inalienable e inembargable. Antes el gobierno Santos quería entregar parte de las riquezas culturales que están sumergidas. Se dejaron todas las bases de la defensa judicial internacional frente a España y frente a comunidades como las bolivianas. El presidente Petro ha reconocido a estas comunidades que parte del galeón les debe ser devuelto, esto no se puede hacer porque es un patrimonio cultural colombiano en aguas colombianas. Tengo una enorme preocupación porque en palacio hay personas de origen español con posibles intereses en este tema.

¿A qué intereses se refiere específicamente?

Es conocido que el canciller Álvaro Leyva tuvo algo que ver con el descubrimiento o los intereses de un ciudadano español que ahora tiene nacionalidad colombiana que pueden ir en contravía de los intereses del Estado colombiano.

¿Qué debería hacer el gobierno colombiano frente a esos posibles intereses?

Debe tener el cuidado necesario para que no haya ninguna interferencia extranjera o de intereses particulares en el análisis del galeón o la extracción de las muestras. Por ejemplo, que no asista o que no esté a bordo de la expedición ningún funcionario que tenga doble nacionalidad.

Frente a la polémica que se ha generado por la posición del Presidente, cuando hay un solo oferente que finalmente se queda con una licitación, ¿esa licitación se tendría que entregar?

Si en los pliegos se prevé que pueda llegar a haber un solo oferente, no habría lugar a no adjudicarlo porque estaría causando un perjuicio al particular que cumplió con todas las exigencias que el Estado impuso. Hubiera sido muy fácil desde un principio estipular que no se podía adjudicar con un solo oferente final.