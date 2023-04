El trayecto de la reforma de la salud ha estado lleno de turbulencias. Se trata de una de las propuestas esenciales para el presidente Gustavo Petro y el sostenimiento de la coalición de Gobierno. Sin embargo, los múltiples puntos y visiones distintas lo han llevado por una montaña rusa. Solo esta semana que pasó estuvo a punto de hundirse aunque al final logró salir avante. Tras los desacuerdos se logró este texto sobre el que el martes se iniciará los debates en el Congreso.

De hecho, esta semana que pasó los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ le enviaron un mensaje al Gobierno de que todavía están dispuestos a acompañar la reforma de la salud cuando hundieron la ponencia negativa de la oposición.



Estas colectividades, que hacen parte de la coalición de gobierno y que también el martes que pasó se sumaron a Cambio Radical y al Centro Democrático para votar el aplazamiento de la discusión mientras se resolvía una recusación, se unieron con el Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes y curules de Paz para hundir la ponencia negativa impulsada por la oposición. Fueron 17 votos en contra y 4 a favor en la continuación del primer debate.



“Agradezco profundamente a la Comisión séptima de la Cámara de Representantes que haya rechazado la ponencia de archivo de la reforma a la salud. 17 votos por 4 a favor. Excelente. Que tengan un buen 19 de abril”, trinó el presidente Gustavo Petro.



Este sería el número ideal para que el Gobierno logre la aprobación de su reforma, pero para esto aún debe consolidar las mayorías.



Sin embargo, los jefes de estos tres partidos, que suman ocho miembros en la Comisión VII de la Cámara y un total de 113 congresistas, entre representantes y senadores, insisten en que solo apoyarán la iniciativa oficial si son acogidas sus 133 proposiciones.



“La bancada decidió que hasta que no se incluyan todos los artículos, no se va a votar positivamente”, le dijo a este diario Dilian Francisca Toro, directora de ‘la U’.



Pero persisten las diferencias y no se ha logrado consensos que le garanticen al Ejecutivo la aprobación de la iniciativa, que hace más de dos meses fue radicada pero todavía no ha superado su primer debate.



Con este texto cada uno de los partidos tiene las cartas abiertas para iniciar el primero de cuatro debates que debe superar esta reforma para convertirse en ley, pero esto solo se haría si se logra consolidar los apoyos suficientes para que no comiencen a hundirse los artículos, pues lo que viene en la discusión es la votación de los artículos propuestos por el Gobierno.



Por ahora, entonces, los partidos insisten en que su acompañamiento está en manos del Gobierno. “Soy un optimista y creo que vamos a tener éxito, vamos a tener las mayorías del Congreso apoyando y con el ritmo que ha comenzado, que se archivó la ponencia negativa. Es decir que reforma va a haber. Comenzaremos a revisar el articulado, seguramente la semana entrante con mucha más profundidad y eso nos da tiempo para seguir dialogando”, aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada.



No obstante, la tensión entre Petro y la coalición persiste. El mandatario le respondió al expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, quien arremetió contra la ministra Carolina Corcho y dijo que “no entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud”.



Frente a esto, el jefe de Estado respondió y aseguró que “esa señora es ministra de salud porque defiende los pacientes, otros defienden solo los negocios con la vida de la gente.



