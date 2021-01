Otros dos ministros le dicen adiós a Duque

Los cambios en el gabinete del presidente Iván Duque seguirán al comienzo de este 2021. Todo indica que dos de los que se podrían ir serían el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la canciller, Claudia Blum. En el caso del mindefensa, se sabe que tiene aspiraciones presidenciales y no quiere inhabilitarse. Lo más seguro es que anuncie su retiro antes de concluir este primer mes. Respecto a la ministra de Relaciones Exteriores, ha trascendido que también quiere despedirse del gabinete.

Con la carta de renuncia lista

Otro que ya tiene lista su carta de renuncia es el superintendente de Notariado y Registro, Rubén Silva. Él no se va porque tenga aspiraciones. Lo que ha trascendido es que ha tenido serios problemas de salud, hasta el punto de que, incluso, hace algunas semanas estuvo hospitalizado. Su familia le ha pedido encarecidamente que renuncie y se dedique a cuidarse. El superintendente ya está alistando la carta para presentarla en los próximos días.



¿Un viaje inorportuno de la Alcaldesa?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, salió de vacaciones con su pareja, la senadora Angélica Lozano, con quien posó en el aeropuerto, donde les pidió a los capitalinos que mantengan las medidas de bioseguridad. Aunque quedó como encargado de la ciudad el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, el receso de la mandataria fue criticado por quienes consideran que si bien tiene derecho a las vacaciones, no debió hacerlo en las actuales circunstancias de la pandemia.



Regalos desde Dubái

En los próximos días, en la gran mayoría de las cárceles del país se va a recibir un regalo proveniente de los Emiratos Árabes Unidos. Resulta que de todas las donaciones que ha hecho ese país a Colombia para luchar contra el coronavirus, se destinará una buena parte de los elementos para los centros de reclusión. A los reclusos les llegarán tapabocas, elementos de bioseguridad y hasta trajes antifluidos. Las cárceles que tienen un servicio médico adecuado incluso van a recibir algunos respiradores de mediana complejidad.



Y no encontraron nada

El gobernador de Arauca, Facundo Castillo, acaba de salir avante en dos asuntos que lo tuvieron en el ojo del huracán al inicio de la pandemia. En segunda instancia, la Procuraduría le revocó una sanción impuesta por un contrato anulado para celebrar unas fiestas. Y la Contraloría ordenó el archivo de la investigación por el presunto detrimento en la compra de mercados para los afectados. En su momento se habló de latas de atún a 19.000 pesos.



No deja descansar

Varios congresistas le pidieron esta semana a su colega César Lorduy que los deje descansar. Lo anterior se debe a que el representante costeño, en plena época navideña y de Año Nuevo, no para de enviarles al chat informes y estudios sobre temas como el salario mínimo o el aborto. Lorduy respondió que no tiene pensado tomar receso; de hecho, ya tiene citas con ministros para la primera semana de enero e incluso adquirió una nueva aplicación de mensajería que permite enviarles un chat a miles de personas a la vez, con lo que ampliará su difusión de información.



Duro pulso por el salario

Tras la polémica generada por el incremento del salario de los congresistas, varios sectores han hablado de proponer de nuevo una reforma para congelar la remuneración de los legisladores. No obstante, algunos parlamentarios de Cambio Radical ya tienen listo un documento con todo un arsenal jurídico para no dejarse bajar el salario. El compilado contiene ocho sentencias de la Corte Constitucional en las que se asegura que, en el caso de los funcionarios públicos, “es deber del Estado conservar no solo el poder adquisitivo del salario, sino asegurar su incremento”.



Ya está al frente

Para el 8 de enero está previsto el acto de posesión del nuevo director de la Policía, general Jorge Luis Vargas. Si bien todavía no ha asumido el cargo, lo cierto del asunto es que Vargas ya está actuando como el jefe de la Policía. Esta semana, por ejemplo, estuvo en Tumaco, Nariño, en la presentación del cumplimiento de las metas de erradicación de cultivos ilícitos, donde incluso tuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos, Philip S. Goldberg.



El regalo perfecto

Dilian Francisca Toro, la presidenta del partido de ‘la U’, está que no cabe de la dicha con el regalo que le dio su familia en esta Navidad, porque era algo que ella quería desde hace tiempo. Le regalaron un cachorro pomerania que la tiene enternecida, aunque, claro, sin descuidar su actividad política. El perro se llama Pachito, y ella está esperando que cumpla tres meses para poderle hacer la presentación en sociedad.



