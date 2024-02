'Organismos internacionales deben ser respetuosos de procesos internos': excancilleres

Los integrantes del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori) se pronunciaron sobre los recientes pronunciamientos que han emitido organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación con la demora para elegir a la próxima Fiscal del país.



Los tres organismos le han hecho llamados a la Corte Suprema de Justicia para que se pueda concretar próximamente la elección de la sucesora de Francisco Barbosa. También le han pedido al Gobierno que brinde las garantías para que los magistrados puedan adelantar el proceso sin presiones. Aunque algunos han destacado los comunicados de estos entes internacionales, otros los han señalado de injerencia en los asuntos internos de Colombia.

Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo: la terna presentada por el presidente Petro. Foto: Cortesía

Amerita el más categórico rechazo

TWITTER

Así lo hicieron, por ejemplo, los miembros de Cori, quienes manifestaron a través de un comunicado su preocupación por "la injerencia externa de diferentes organismos internacionales o de sus dirigentes en los procesos internos del país, especialmente en lo relacionado con la elección del Fiscal General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia".



En el texto, indican que estos pronunciamientos se constituyen como un hecho, según ellos, sin precedentes en la política exterior del país. "Amerita el más categórico rechazo", sostuvieron.



Los excancilleres afirmaron que los organismos internacionales y sus dirigentes deben ser respetuosos de los procesos internos del país y destacaron que estos tienen el deber "de trasmitir información objetiva e imparcial y no caer en comunicaciones tendenciosas ni falsas".



Por último, recordaron: "La institucionalidad colombiana ha tenido una trayectoria democrática y se encuentra en ejecución de sus funciones constitucionales y legales".



La carta la firmaron los excancilleres Guillermo Fernández de Soto, Carolina Barco, Julio Londoño Paredes y el exministro Luis Carlos Villegas. También algunos de los miembros fundadores: Andrés Rugeles, Flavia Santoro, Saúl Pineda, Álvaro Méndez, María Carmelina Londoño y Camilo Jaimes.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

El presidente Gustavo Petro, por el contrario, resaltó los llamados que se han realizado. "La representación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide la elección de la nueva fiscal. Ya no es el pueblo de Colombia solo, que es el verdadero soberano, ahora es el mundo", dijo esta semana.

Los mensajes de estos organismos han evidenciado que la diplomacia oficial se ha movido de manera más eficaz que la oposición para mostrar su versión de los hechos. Sin embargo, en la mañana de este miércoles, un grupo de congresistas del Centro Democrático viajó a Washington, Estados Unidos, con el principal objetivo de reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro y con representantes de la CIDH.



El senador Miguel Uribe, por ejemplo, señaló que viajaron para “contar la verdad que Petro oculta” e insistió en que el jefe de Estado "no es la víctima, es el victimario".

El secretario de la OEA, Luis Almagro, se reunió con líderes del Centro Democrático. Foto: Cuenta de X de Luis Almagro

La también parlamentaria Paloma Valencia, por su parte, resumió la situación: “No es posible que las entidades internacionales estén teniendo la idea de un golpe de Estado cuando lo que hay en Colombia es un Presidente presionando de manera indebida a la Corte para que elijan una fiscal de su terna”.

Para el analista Pedro Viveros "todos los organismos multilaterales deben velar y garantizar la protección de los estados miembros luego de una conversación permanente con esas naciones para permitir la solución de controversias y tras un diálogo conjunto, donde prime el respeto de todos los intereses de sus miembros".



Por lo que Viveros considera que "no es sano abusar de sus tribunas desequilibrando o tomando partido porque corren el riesgo de volverse partidarios de uno u otro gobierno".

Delegación del Centro Democrático se reúne con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Foto: X @jjUscategui

Para Juan Nicolás Garzón, docente de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, este tipo de mensajes que hacen estas instituciones resultan al menos "un poco poco atípicos".



¿Por qué? "No es atípico que este tipo de instituciones multilaterales hagan llamamientos al restablecimiento o preservación de la democracia, al respecto a los derechos humanos y a la conservación del orden institucional", dice.



Según el docente, sin embargo, en el caso de la OEA, por ejemplo, el pronunciamiento hace menciones sobre la necesidad de que se restablezca una especie de orden democrático o al menos se cese en los intentos por sacar no al gobierno del poder y "eso desde mi punto de vista, no necesariamente es ni exacto, ni se acerca la realidad" de lo que ocurre en el país.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA