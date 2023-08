El presidente Gustavo Petro volvió a cancelar su agenda en la jornada de este jueves. En la tarde se iba a reunir con el Consejo Gremial y luego con el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, pero al final su quehacer pasó a ser privado y de nuevo volvieron las especulaciones sobre la salud presidencial ante las constantes cancelaciones del primer mandatario, que desde el 7 de agosto de 2022 se ha ausentado a poco menos de una centena de compromisos.



Ante las múltiples cancelaciones, sectores de oposición, como el representante Christian Garcés (Centro Democrático) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical), radicaron el martes en el Congreso una proposición conjunta en la que se le solicitó a la Presidencia que se someta a Gustavo Petro a un examen médico para saber su condición de salud.

Christian Garcés y Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO

“¿Cuál es la razón que lleva al Presidente a incumplir su agenda por más de 85 veces? No es normal. Es momento de que el país conozca si el Presidente tiene algún percance de salud” fueron las palabras de Arbeláez al radicar la solicitud.



El tema ha causado controversia, pues ha sido asumido por los cercanos al Ejecutivo como un intento de la oposición por sembrar dudas frente a la idoneidad de Gustavo Petro para gobernar. “Ahora hasta se están metiendo con la salud del señor Presidente, cuando ayer (martes) lo vi, está perfectamente, rebosante de salud y entusiasmo”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.



Más allá del choque político, la solicitud se enfrenta con el problema de que no hay mayor sustento legal frente a este tipo de requerimientos. EL TIEMPO consultó al exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, y este dijo que no hay texto que obligue al primer mandatario a someterse a este tipo de exámenes.

Carlolina Arbeláez, representante de Cambio Radical Foto: Prensa Cámara

Beltrán apuntó que los congresistas se fundamentan en el artículo 194 de la Constitución, que establece: “Son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados estos dos últimos por el Senado”. Sin embargo, no hay un desarrollo legal, por lo que no se ha reglamentado el camino por seguir para que el Congreso pudiese decretar una falta temporal o absoluta. Y agregó que no hay ninguna obligación al mandatario para que se someta a un examen médico.



El exmagistrado recordó que en 2013, cuando el expresidente Juan Manuel Santos sufrió de cáncer de próstata, el entonces senador Juan Lozano radicó un proyecto para “establecer la práctica obligatoria de un examen médico integral anual para el Presidente (...) para garantizarle a la Nación que sus mandatarios se encuentran en condiciones de salud aptas para cumplir con las funciones”. La iniciativa no prosperó.

Beltrán destacó que se necesitaría de un mecanismo para que el Presidente se someta a exámenes médicos pero al mismo tiempo se preserve la privacidad de la historia clínica.



Juan Federico Pino, docente de Flacso Ecuador, dijo a este diario que es problemático que se use como arma política la salud del mandatario, pero también reconoció que “es importante pensar hacia el futuro un mecanismo institucional que haga que el presidente deba publicar su estado de salud”, pues es un asunto de seguridad y estabilidad del país.



Otros expertos consultados resaltaron el caso estadounidense, en el que no hay ninguna obligación legal para que el presidente se someta a exámenes médicos, pero se convirtió en una tradición que este asista a chequeos periódicos y sus resultados sean dados a conocer a la opinión pública.



Por otro lado, el historiador Álvaro Tirado Mejía también habló para EL TIEMPO y señaló que es una propuesta sin mayores antecedentes. Este acotó que en varios gobierno hubo rumores sobre posibles afecciones de salud del mandatario, como ocurrió con Virgilio Barco, pero nunca se había puesto sobre la mesa recurrir a un examen médico para determinar si un presidente era apto o no para continuar con su mandato.