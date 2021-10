Las primeras reacciones al cierre del examen de la CPI a Colombia

Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), estuvo este jueves en la firma del Acuerdo de Cooperación entre la entidad y el Gobierno colombiano.



En el marco de esa reunión, Kham le informó al presidente Iván Duque que el examen preliminar de Colombia se cierra después de 17 años de investigación.



Desde el 2004, en medio de uno de los momentos más duros del conflicto armado, Colombia fue incluida en la lista de países bajo observación de la Corte Penal Internacional. Ese estatus significaba que, en cualquier momento, la CPI podía reclamar el juzgamiento de nacionales colombianos señalados de crímenes de guerra y lesa humanidad por considerar que Colombia no estaba ejerciendo justicia sobre esos crímenes.

"Me complace decir que Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales al igual que en sus obligaciones reglamentarias con base en el principio de complementariedad. Me place decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar", indicó Khan después de los diversos encuentros con Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP; la Fiscalía General, las altas cortes y otras entidades gubernamentales de la nación.

Facebook Twitter Linkedin

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Foto: JEP

(Lea también: Las conclusiones de la visita del fiscal de la CPI a la Fiscalía General).

El cierre del examen preliminar ha sido comentado por políticos, líderes y activistas de todo el territorio nacional.



La cuenta de Twitter de la Jurisdicción Especial para la Paz indicó que el fiscal "reafirma su apoyo a la JEP en la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Colombia y la CPI", justo en el marco del anuncio del cierre del examen.

#AEstaHora el fiscal de la Corte Penal Internacional (@IntlCrimCourt), Karim Khan, reafirma su apoyo a la JEP en la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Colombia y la CPI.🔴https://t.co/HwI2SrYQZF pic.twitter.com/77NqKVD7fm — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 28, 2021

El presidente Iván Duque, por su parte, escribió: "Después de 17 años logramos que el fiscal Karim Khan anuncie el cierre del examen preliminar sobre Colombia".



El mandatario colombiano, quien apareció en las fotos en el momento de la firma del Acuerdo de Cooperación, dijo que el cierre implica un "voto de confianza en nuestro país y su institucionalidad".

Después de 17 años logramos que, en su primera visita al continente, el Fiscal de la @IntlCrimCourt, @KarimKhanQC, anuncie el cierre del examen preliminar sobre Colombia. Esta decisión es un gran voto de confianza en nuestro país y su institucionalidad. pic.twitter.com/dgVYVFgpb4 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 28, 2021

(Le puede interesar: Curules de paz: los ajustes que las víctimas le piden a la Corte).

José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch, indicó que la decisión del cierre del examen preliminar "es prematura, equivocada y contraproducente".



"La decisión puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia", enfatizó.

La decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional de cerrar su examen preliminar en Colombia con un acuerdo de cooperación es prematura, equivocada y contraproducente.



La decisión puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia. — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 28, 2021

A propósito del cierre del examen, hace dos días, el expresidente Ernesto Samper se ofreció como "guía" para Khan con el fin de "decidir si vale la pena o no sacarnos de la lupa de la CPI".

Me ofrezco de guía para el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien está llegando a Bogotá para decidir si vale la pena o no sacarnos de la lupa de la CPI. Aquí les cuento el itinerario:



(Hilo) — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) October 26, 2021

(Puede leer: Colombia ha fortalecido sus instituciones: Duque celebra decisión de la CPI).

El senador Iván Cepeda, si bien no se ha referido al cierre del examen preliminar, sí indicó, por medio de la publicación de una noticia, que a Karim Khan se le entregó un "informe sobre crímenes de guerra y lesa humanidad".

Corte Suprema entrega informe sobre crímenes de guerra y lesa Humanidad al fiscal de la CPI https://t.co/5Ee9NbRziS — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 28, 2021

(Además: Minsalud pide a la Corte aclarar fallo que amplió la eutanasia en Colombia).

Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, indicó que esta decisión es, sin duda, una de las noticias más importantes para el país.



"Tanto la JEP como la justicia ordinaria, la Corte Suprema, Fiscalía y Justicia y Paz, han hecho una labor importante que reconoce la CPI. Me parece que es para Colombia un compromiso de seguir trabajando para que las cosas sigan avanzando en materia de justicia para las víctimas", indicó Gómez.

Más noticias

Corte tumba sanción a militares que tomen de la mano a sus parejas

Fiscal de la Corte Penal Internacional llamó al Gobierno a apoyar a la JEP

Fiscal de la CPI ha podido ver 'avances' institucionales de Colombia: Duque

Tendencias EL TIEMPO