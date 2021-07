¿En qué va el proyecto que reglamenta la eutanasia?

Con el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la eutanasia, en el que amplió el derecho fundamental a morir dignamente a los pacientes no terminales, el alto tribunal exhortó nuevamente al Congreso a legislar sobre el tema.

Hasta el momento en el Legislativo se han hecho 13 intentos por regular la eutanasia y todos han tenido el mismo resultado: el hundimiento.



El más reciente caso se dio hace apenas dos meses, cuando la Plenaria de la Cámara hundió un proyecto sobre el tema del representante Juan Fernando Reyes, y de una manera bastante llamativa, pues no se dio en medio de una votación en la que los opositores a la propuesta hubieran alcanzado la mayoría, sino por falta de quorum.



La ausencia de una ley que regule la eutanasia, un procedimiento que no está penalizado, es uno de los principales problemas de quienes pretenden acceder al derecho fundamental a la vida digna. Por eso, este proyecto de ley eliminaba las barreras de acceso a las que se enfrentan tanto ellos como sus familiares.



No obstante, a pesar de la derrota, el congresista Reyes volvió a radicar la iniciativa este 20 de julio, en lo que se convierte el intento número 14 para regular este tema.



El proyecto establece los requisitos para acceder al derecho a morir dignamente.

Requisitos para solicitar la eutanasia los siguientes

- La persona solicitante deberá ser mayor de 18 años de edad.



- La persona solicitante deberá presentar un sufrimiento intolerable causado por una enfermedad terminal o enfermedad incurable avanzada.



- La persona solicitante deberá tener competencia mental para expresar la solicitud y dar su consentimiento para la realización del procedimiento de eutanasia.



- El consentimiento deberá ser libre, inequívoco, informado y reiterado.



- Únicamente un profesional de la medicina podrá realizar la eutanasia.



¿Cómo se haría el trámite?

En primera instancia, la persona que se encuentre dentro de las condiciones mencionadas anteriormente, podrá solicitar ante el médico tratante la realización de la eutanasia.



En caso de que la persona decida continuar con el proceso, se establecerá el cumplimiento de requisitos por medio de las valoraciones especializadas necesarias, incluyendo las atenciones relacionadas con la recepción de cuidados paliativos, en un término no mayor a 10 días.



Tras ello, el médico que recibió la solicitud informará al Comité Científico- Interdisciplinario para Morir Dignamente que se han completado estas para que inicie su proceso de verificación.



El Comité deberá sesionar, una vez y haya recibido la notificación de una solicitud de eutanasia para iniciar el seguimiento de esta, completadas las valoraciones de establecimiento de requisitos, sesionará para verificar los requisitos e informará su decisión a la persona solicitante.



"Las actuaciones del Comité se darán en los mismos diez días establecidos para el trámite de la solicitud", señala el proyecto.



El siguiente paso es que el comité le solicitará a la persona la reiteración de la solicitud y en caso de que la respuesta sea positiva y procederá a programar el procedimiento en un tiempo no superior a quince días atendiendo el interés y la voluntad de la persona solicitante.



