Alejandro Ordóñez crítica el aborto y la eutanasia

Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), mostró en público y con duros términos su desacuerdo con recientes decisiones de la Corte Constitucional.

Horas después de que el alto tribunal se expresara para ampliar el derecho a la muerte digna a pacientes no terminales, Ordóñez mostró su posición.



“No quieren que el niño nazca, no quieren que el viejo viva. Anhelan la muerte”, dijo en su cuenta de Twitter.



“El débil, el indefenso, el minusválido, estorban al más fuerte. Anhelan la muerte. Llaman progreso el matar a sus hijos en el vientre, llaman derecho el matar a sus padres. Creen estar por encima de todo, incluso de Dios”, argumentó.



Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional decidió permitir el derecho fundamental a morir dignamente de manera asistida médicamente para enfermos no terminales “siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable.”



La Corte Constitucional igualmente indicó que para realizar el procedimiento deberá ser hecho por un especialista.



Así mismo, conceptuó que la solicitud deberá realizarse de manera voluntaria a través de un consentimiento libre, inequívoco, informado y reiterado.



En tiempo recientes, Ordóñez también se mostró en contra de las decisiones de la Corte con respecto al aborto.



La Corte Constitucional determinó que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los tres casos establecidos en la Sentencia C-355 de 2006, que incluye el aborto en supuestos de violencia sexual, es un derecho fundamental de las mujeres, como un derecho reproductivo.



El tema de la eutanasia ha copado el debate público en el país. Con votación 6-3, la Sala Plena de la Corte Constitucional amplió el derecho fundamental a morir dignamente a aquellos pacientes que padezcan intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave e incurable.



Es decir, que ya no es requisito ser paciente terminal para solicitar la eutanasia en Colombia, como había dispuesto la misma Corte en fallo de 1997.



La Corte condicionó el artículo 106 del Código Penal que habla sobre el homicidio por piedad para decir que practicar la eutanasia no es delito “cuando sea efectuada por un médico, sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.



Además, la Corte reiteró el exhorto al Congreso que ya había hecho en seis ocasiones desde 1997 para que “avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho”.



El alto tribunal dijo que “en el marco del respeto por la dignidad humana, no puede obligarse a una persona a seguir viviendo, cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos, y ha adoptado la decisión autónoma de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna”



