Así puede tener una beca y ser asistente de español en Francia

El Gobierno de Francia, a través de FEI (France Éducation International), en alianza con el ICETEX, abrieron la convocatoria para que 60 estudiantes colombianos viajen en 2021 a Francia con becas parciales y participen en el programa de Asistente de Idioma Español.



La beca parcial ofrecida por el Gobierno francés consiste en la entrega de 985 euros mensuales como salario bruto durante la permanencia del programa y el seguro de salud. Este apoyo económico que entrega el Gobierno de Francia contribuye parcialmente a cubrir gastos de desplazamiento, sostenimiento y permanencia en ese país.



El programa está dirigido a estudiantes que en el momento de presentar su candidatura se encuentren inscritos en los últimos dos semestres de su programa académico de lenguas modernas, con énfasis en lengua francesa o afines, y que se estén preparando para ser docentes de francés o difusores de la lengua y civilización francesa.



A esta convocatoria también pueden aplicar estudiantes que actualmente adelanten programas de maestría en Colombia en áreas relacionadas con educación, lingüística o enseñanza de una segunda lengua con énfasis en francés.



El programa de Asistentes de Español en Francia permite a los estudiantes colombianos familiarizarse con la lengua y la cultura de Francia, aportando a su vez a la escuela o instituto, la autenticidad del español y la riqueza de la cultura colombiana.



Los asistentes o auxiliares de docencia del curso de español dedicarán 12 horas semanales como asistentes de un profesor de español en colegios de primaria y bachillerato. La duración del programa será de 7 meses, a partir del 1 de octubre de 2021 y hasta el 30 de abril de 2022, tanto para los asistentes asignados a una institución de enseñanza primaria, como para los asignados en una institución de secundaria.



Avenue Montaigne, localizada en el barrio de los Campos Elíseos y cercana a la Torre Eiffel. Foto: iStock

¿Cuáles son los requisitos?

- El aspirante debe haber cumplido 20 años y no tener más de 35 años al llegar a Francia.

- Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0.

- Contar como mínimo con un año de experiencia en la enseñanza del idioma francés.

- Ser solteros y no tener hijos.

- Poseer conocimientos del idioma francés equivalente a nivel B1 (Certificado de la Alianza Colombo Francesa).

- No se aceptarán solicitudes de personas que hayan sido asistentes de idiomas, en años anteriores.

- El Gobierno de Francia dará prioridad en la selección a aquellos aspirantes colombianos que en la actualidad cuenten con un plan de estudios en Francia y a los que hayan participado en el Programa de Formación de Colegios Públicos, promovido por la Embajada de Francia en Colombia.



- Los aspirantes preseleccionados serán citados a entrevista entre el 25 y 29 de enero de 2021 (la hora y fecha exacta será informada oportunamente).

- Se sugiere a los asistentes contar con mínimo 1.000 euros a su llegada a Francia, para sus gastos de instalación antes de recibir el primer sueldo.

- Los asistentes que resulten seleccionados por el Gobierno de Francia en el momento de solicitar la visa, deberán adquirir un seguro de salud internacional que cubra riesgos de enfermedad, hospitalización, fallecimiento y repatriación, por un tiempo aproximado de tres meses; ya que los trámites ante el seguro social en Francia pueden ser demorados.



