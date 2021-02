Hablan los 3 estudiantes que tienen en jaque el puesto del Mininterior

Juan Pablo Alvis (18 años), Juan David Díaz (18 años), estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes, y Juan Mateo Lozano (19 años) estudiante de la Universidad Externado, oriundos de Neiva pero con residencia en Bogotá, saltaron a la esfera pública hace unos días pues tienen en jaque el puesto del ministro del Interior, Daniel Palacios, quien ocupa ese cargo desde el 12 de enero.



Esto debido a que en sus vacaciones, pocos días antes de retomar sus estudios universitarios, interpusieron una demanda que fue radicada el 9 de febrero de 2021 en el Consejo de Estado contra el gabinete de ministros del presidente de la República Iván Duque, por no cumplir con la cuota de género.



Con los últimos cambios del gabinete ministerial, en los que salieron las exministras Alicia Arango (Interior), Carmen Vásquez ( Cultura) y Margarita Cabello (Justicia), este quedó con 5 ministras de 18, incumpliendo con la ley de cuotas que equivale a que debe haber mínimo 30 por ciento de mujeres y hoy hay solo el 27,7 por ciento de los ministerios.



"La idea surgió los últimos días de nuestras vacaciones al cerciorarnos que efectivamente el nombramiento del ministro Palacios estaba vulnerando la ley", dice Alvis.

Por tanto, los tres jóvenes presentaron la acción de nulidad electoral contra el Decreto 033 de 2021 que designó a Daniel Andrés Palacios Martínez como ministro del Interior, por incumplir la ley que ordena darle a la mujer la adecuada y efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público.



La demanda argumenta que "el Presidente de la República tenía la obligación legal de designar en la vacante del Ministerio del Interior a una mujer para cumplir con el porcentaje mínimo del 30% exigido por el artículo 4 de la ley 581 de 2000, pero esta fue ocupada por un hombre”.



Lo que surgió como un ejercicio académico, como cuenta Juan David Díaz, podría resultar en suspensión del nombramiento de Palacios.



Al preguntarle cómo lograron hacer la demanda advirtió que, en alrededor de una semana, se asignaron temas de estudio y trabajo, luego se reunieron y redactaron el texto de la demanda.



"Esto tuvo cierta dificultad debido a que ninguno de nosotros está versado en derecho administrativo, por lo cual fue necesario leer senda jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, estudiar demandas previas y leer diversos artículos del CPACA. De esta forma fue posible estructurar nuestra argumentación jurídica y fundamentar con seriedad y solidez nuestras pretensiones", agrega Lozano.



Los jóvenes señalan que ha sido constante la violación de esta ley durante los cuatro gobiernos en que ha tenido vigencia.



"No podemos seguir tolerando que el jefe de Estado siendo la máxima autoridad ejecutiva desconozca un desarrollo normativo con holgado sustento constitucional", advierte Alvis.

"El hecho que el Gobierno Nacional incumpla la ley de cuotas no nos sorprende, pero sí nos indigna". agrega Juan Mateo Lozano y señala que "en los casi 21 años en los que esta ley ha tenido vigencia ha sido incumplida, ignorada y obviada, desde el Gobierno de Andrés Pastrana hasta el actual".



"No puede primar el clientelismo, no puede primar ese criterio y patrón de valoración cultural machista que siempre ha tenido un perjucio, según el cual las mujeres no puede participar en la administración del Estado", sentenció.



Los tres hombres, que están iniciando su carrera profesional y aspiran graduarse en los próximos cuatros años, señalan que además buscan "deponer estos patrones de valoración cultural que han devenido en la exclusión, la alienación y la discriminación de las mujeres en la administración pública y la vida política".



Los estudiantes de derecho además pidieron una medida cautelar de suspender los efectos del decreto que nombró a Palacios como ministro.



El designado como ponente de este caso fue el magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra.



"El Consejo de Estado el 12 de febrero le corrió traslado al Gobierno Nacional de esta solicitud por un término de 5 días, que vence el 18 de febrero y, a partir de esa fecha, el Consejo de Estado en los próximos 10 días decidirá si acepta o no la media cautelar", advierte Alvis.



Los jóvenes están optimistas y señalan que, si prospera "por primera vez le otorgaría consencuencias a incumplir la cuota que exige esta ley y sentaría un precedente", agrega.

