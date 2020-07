Estudiante colombiana reporta mala atención en consulado de Argentina

A través de redes sociales, una usuaria compartió los mensajes que una joven de 20 años le envió a una funcionaria del consulado de Argentina, en el que pedía un vuelo humanitario. Como respuesta, al parecer, la funcionaria María Clara Rubiano Rivadeneira, le respondió que “El hecho de escribir mucho no cambia tu situación (…) Espero que le deje enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza”.



(Recomendado: Estos son los protocolos de bioseguridad para los vuelos nacionales)

En los mensajes compartidos, se lee que la joven Julieth Carranza, de 20 años, explica que se fue para Argentina a estudiar medicina en la Universidad Nacional de la Plata desde octubre del 2019.



Carranza cuenta en el mensaje que, debido a la pandemia, su familia en Colombia ha reducido sus recursos y que es muy difícil para ella continuar en ese país. Agrega que es una situación que la ha afectado mucho, que está deprimida y que quiere volver cuanto antes para no ser “más un peso para mis papás”.



Finalmente, la joven señala que su familia logró reunir dinero suficiente para pagar el vuelo de regreso, por lo que le pide a la funcionaria Rubiano que la ayude para conseguir un vuelo humanitario.



(De interés: Drama de estar varado en Filipinas y no tener $40 millones para volver)



Al respecto, la funcionaria le dijo que “el hecho de escribir mucho no cambia tu situación, tú sabes que hay pocos vuelos y no se puede mandar a todo el mundo. Tratamos de hacer lo mejor posible” y agregó que “esta es una experiencia difícil que espero le deje enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza. Tu solicitud será tenida en cuenta”.



Aunque se desconoce la fecha del mensaje, este 2 de julio, a través de Twitter, varios usuarios rechazaron la respuesta de la funcionaria quien, aunque le respondió a la joven que tendría en cuenta su solicitud, algunos consideran que la respuesta no se hizo de la manera adecuada.



La analista y politóloga Sandra Borda escribió, por ejemplo que: “Si ser cónsul no alcanza para atender con decencia a colombianos fuera del país, entonces es un favor político y nada más.”

Sigan pensando que tener un servicio diplomático de mierda es normal y que podemos seguir viviendo con eso sin consecuencias. Si ser consul no alcanza para atender con decencia a colombianos fuera del país, entonces es un favor político y nada más. https://t.co/e5YNuLH4i1 — Sandra Borda (@sandraborda) July 3, 2020

De la misma manera, Mafe Carrascal, activista e internacionalista, escribió que: “No es la primera vez que se cuestiona su escaso apoyo a colombianos en Argentina durante esta pandemia”, agregó, mostrando la hoja de vida de la funcionaria, que no “está preparada” para ejercer el cargo.



(Lea también: Las recomendaciones del Gobierno para este viernes de día sin IVA)

¿Qué clase de funcionaria es usted, @maracuyamaria? Ya sé, una que claramente no tiene vocación para el SERVICIO diplomático porque ni siquiera está preparada para ello. No es la primera vez que se cuestiona su escaso apoyo a colombianos en Argentina durante esta pandemia. pic.twitter.com/bfTaSMiD8y — Mafe Carrascal (@MafeCarrascal) July 3, 2020

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET