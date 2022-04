La Corte Internacional de La Haya leyó este jueves el fallo en el caso por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, el cual está relacionado con el litigio de Colombia con Nicaragua por derechos económicos en parte de la zona limítrofe.



En este sentido, consideró que Colombia violó "la soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y ordenó a Bogotá “cesar de forma inmediata” su conducta.

Para el profesor Rene Fernando Urueña, abogado de la Universidad de los Andes y doctor en leyes de la Universidad de Helsinki, el fallo de la Corte Internacional de Justicia es positivo para Colombia.



"Globalmente se logró que la Corte reconociera que Colombia no representa una amenaza en términos de uso de la fuerza o una amenaza militar, y otra parte es que se logró que Nicaragua tuviese que cambiar su definición de sus propias aguas territoriales en un decreto que ellos hicieron", aseguró.

Y agregó: "El hecho de declarar responsable internacionalmente a Colombia es negativo y siempre lo será. Pero sabiendo nosotros los antecedentes de este caso y conociendo las pretensiones de Nicaragua debe decirse que la estrategia colombiana fue exitosa".



Urueña también explicó que algunos cambios del fallo tienen que ver con la redefinición que tendrá que hacer Nicaragua de su mar territorial y el reconocimiento de los derechos ancestrales de pesca y navegación de los raizales.



Sobre los decretos de zona contigua de cada país, Urueña expresó que con respecto al decreto de Nicaragua "en la contrademanda de Colombia a Nicaragua puso sobre la mesa ese decreto y logró que la Corte le dijera a Nicaragua: 'usted no puede hacer eso. Ese decreto viola el derecho internacional'". E igualmente, el organismo señala a Colombia que su decreto tampoco sirve y que debe cambiarlo de la manera que el país crea conveniente, explica el analista.



Marta Lucía Ramírez con el equipo de defensa colombiano en La Haya

Para Ricardo Abello, magister en derecho internacional y relaciones internacionales, el fallo no representa una pérdida para ninguno de los dos países. "No iba a haber un ganador y un perdedor sino simplemente Nicaragua iba a ganar unos puntos y Colombia iba a ganar otros", dijo.

"Los puntos contrarios a Colombia fueron pocos comparado con lo que se podría haber pensado, por ejemplo, se habla de que hay un incumplimiento por parte de Colombia que debe cesar ciertas actividades como interferir en actividades de pesca o protección del medio ambiente y Nicaragua había pedido una indemnización y más de 50 millones de pesos y finalmente la Corte toma la decisión con base en unos pocos incidentes, dejando la gran mayoría por fuera y que no haya lugar a ninguna indemnización de ningún tipo", explica el experto.



Y agrega: "Aunque la reacción es dura contra Colombia el resultado en sí mismo está bien". Respecto al decreto de zona contigua, Abello resalta que la Corte reconoce la coexistencia de derechos entre Zona Económica Exclusiva nicaragüense y la zona contigua. "Simplemente que con relación a lo que tiene que ver con pesca y con medio ambiente marino, no le corresponde a Colombia intervenir en esa zona pero en zona contigua sí los puede ejercer", asegura.



Finalmente, Abello también rescata que, con relación al decreto nicaraguense que establecía las líneas de base, la Corte le dice a Nicaragua que es totalmente contrario al derecho internacional dicho decreto, "en consecuencia ese es un gran triunfo de Colombia en este caso", afirmó.



El experto lamentó que la Corte no haya reconocido los derechos de las comunidad raizal. Sin embargo, "la Corte no niega la existencia de ese derecho y por eso invita a las partes de que en caso de que sea necesario, que haya unos acuerdos bilaterales entre los países respecto a estas actividades", explicó Abello.



